Никола Йокич

Дата рождения
19 февраля 1995
Достижения
Серебряный призер Олимпиады-2016
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Самый грязный игрок НБА задел плечом самого полезного – и получил от него удар в спину. Теперь их братья ругаются в твиттере
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#Шакил О’Нил
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