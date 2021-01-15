Шакил О’Нил
НБА
баскетбол
Никола Йокич
Денвер (б)
«Спасибо! Спасибо!» Шакил О’Нил по-русски похвалил звезду «Денвера». И извинился за это – ведь тот вообще-то серб
3 часа назад
В послематчевой студии НБА Шакил О’Нил неожиданно заговорил по-русски.
«Спасибо! Спасибо!» – так он похвалил центрового «Денвера» Николу Йокича, который в ответ удивился и напомнил, что он серб.
В студии все засмеялись, а Шак смутился:
«Виноват, извините. Я думал, что Йокич – русский»
За первые восемь матчей нового сезона Йокич набрал 192 очка и сделал 88 подборов.
Йокич оформил исторический трипл-дабл, а его «Денвер» выиграл всего семью баскетболистами
А в следующий раз, чтобы не ошибиться, Шак должен сказать Йокичу «Хвала вам!»
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