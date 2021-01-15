Шакил О’Нил
НБА
баскетбол
Никола Йокич
Денвер (б)
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#Шакил О’Нил #НБА #баскетбол #Денвер (б) #Никола Йокич

«Спасибо! Спасибо!» Шакил О’Нил по-русски похвалил звезду «Денвера». И извинился за это – ведь тот вообще-то серб

3 часа назад

В послематчевой студии НБА Шакил О’Нил неожиданно заговорил по-русски.

«Спасибо! Спасибо!» – так он похвалил центрового «Денвера» Николу Йокича, который в ответ удивился и напомнил, что он серб.

В студии все засмеялись, а Шак смутился:

«Виноват, извините. Я думал, что Йокич – русский»

За первые восемь матчей нового сезона Йокич набрал 192 очка и сделал 88 подборов. 

Йокич оформил исторический трипл-дабл, а его «Денвер» выиграл всего семью баскетболистами

А в следующий раз, чтобы не ошибиться, Шак должен сказать Йокичу «Хвала вам!»

Так вот откуда эти знания русского
Шакил О’Нил танцует в тиктоке под Моргенштерна. Теперь мы видели все 🎶
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