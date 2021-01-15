«Спасибо! Спасибо!» Шакил О’Нил по-русски похвалил звезду «Денвера». И извинился за это – ведь тот вообще-то серб

В студии все засмеялись, а Шак смутился:

«Виноват, извините. Я думал, что Йокич – русский»

За первые восемь матчей нового сезона Йокич набрал 192 очка и сделал 88 подборов.

Йокич оформил исторический трипл-дабл, а его «Денвер» выиграл всего семью баскетболистами

А в следующий раз, чтобы не ошибиться, Шак должен сказать Йокичу «Хвала вам!»