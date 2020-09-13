Шакил О’Нил танцует в тиктоке под Моргенштерна. Теперь мы видели все 🎶

Для Шакила О’Нила это не первое видео танцев с сыном. Обычно они пробуют синхронные движения. Другие видео из этой серии можно посмотреть тут, тут и тут.

Шакир О’Нил говорил, что из-за таких проб с танцами отец полюбил тикток. У самого Шакила О’Нила тоже есть аккаунт: там он сам выкладывает танцы и необычные видео с музыкой.

Шакир О’Нил – один из сыновей Шакила. Он тоже играет в баскетбол, но пока только в школе. Сыновья Шакила О’Нила часто мелькают в его соцсетях.