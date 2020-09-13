Шакил О’Нил танцует в тиктоке под Моргенштерна. Теперь мы видели все 🎶
Шакил О’Нил и его сын выпустили видео в тиктоке. Там они танцуют под песню Моргенштерна ICE:
Для Шакила О’Нила это не первое видео танцев с сыном. Обычно они пробуют синхронные движения. Другие видео из этой серии можно посмотреть тут, тут и тут.
Шакир О’Нил говорил, что из-за таких проб с танцами отец полюбил тикток. У самого Шакила О’Нила тоже есть аккаунт: там он сам выкладывает танцы и необычные видео с музыкой.
Шакир О’Нил – один из сыновей Шакила. Он тоже играет в баскетбол, но пока только в школе. Сыновья Шакила О’Нила часто мелькают в его соцсетях.
Песня ICE вышла у Моргенштерна летом 2020 года. Он указал самого себя соавтором, хотя за пару суток до выхода выпустил скандальное обращение. Якобы неназванный звездный гость должен Моргенштерну свою часть фита. Позже оказалось, что никакого гостя не было вообще.
Уже в сентябре Моргенштерн выпустил совместную песню с Элджеем – Lollipop. В рейтинге сервиса Spotify она прямо сейчас занимает второе место по популярности в России.