В Гаити гигантский праздник из-за футбольного успеха. С фанатами танцуют даже полицейские
Сборная Гаити вышла в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ, и это бесподобный результат, который достоин сумасшедших эмоций сразу по нескольким причинам:
• Сборная Гаити блестяще провела групповой этап, выиграв все три матча у Коста-Рики, Никарагуа и Бермудских островов.
• В четвертьфинале гаитяне считались аутсайдером в игре против Канады, перед стартом на их победу коэффициент у букмекеров достигал 5,3.
• Команда Гаити проигрывала 0:2 к 50-й минуте, но еще до конца основного времени забила три мяча и выиграла 3:2.
• За этой победой на стадионе в американском Хьюстоне наблюдало аж 70 тысяч человек.
Посмотрите, что творилось после игры в Нью-Джерси. Там гаитяне громко праздновали успех, с ними танцевали полицейские и снимали их эмоции на телефоны:
На родине – вообще сумасшествие:
Праздник!
Звезда Гаити – форвард Дюкенс Назон, у него 16 голов в 26 матчах за сборную. Назон забил канадцам первый гол и ассистировал Герье, который принес победу. Он же еще реализовал пенальти на групповом этапе в матче с Коста-Рикой.
А еще гаитяне на этом турнире заставили вспомнить хитро разыгранный угловой «Ливерпуля», который принес им легендарную победу над «Барселоной» в полуфинале прошлой ЛЧ. Сборная Гаити играла против Бермудских островов и обманула соперника, ловко разыграв штрафной. Получился классный гол:
На видео с 1:47:
Поболеть за Гаити в полуфинале можно будет в ночь со 2 на 3 июля. Соперник тяжелейший – Мексика, но и она с большим трудом через серию пенальти прошла в четвертьфинале Коста-Рику, которую гаитяне обыграли в группе. Явный фаворит понятен, но надежда на чудо с командой Гаити жива всегда.
За эти три минуты вы точно определитесь с симпатиями на матче:
Сами герои сходили с ума в раздевалке:
В Гаити проживает примерно десять миллионов человек. Страна бедная, по индексу развития располагается на далеком 163 месте. Во многом виной тому стихийные бедствия, например, разрушительный ураган «Мэтью» двухлетней давности или ужасное землетрясение в 2010 году. Жить в Гаити и надеяться на лучшее очень непросто.
Сборная этой страны – как отдушина для простых людей. Она периодически выходит в четвертьфинал Золотого Кубка, но полуфинал – историческое достижение, так далеко команда при новом формате турнира еще не забиралась. Зная об ужасающих проблемах в жизни гаитян, еще больше ясно, почему они празднуют так душевно.
При этом гаитяне однажды даже выигрывали Золотой Кубок. Было это в 1973 году, но турнир представлял собой однокруговой турнир с участием шести сборных, причем победили они досрочно за тур до конца. Эта победа позволила отобраться на ЧМ-1974, но там гаитяне получили 0:7 от Польши и вообще проиграли все три матча.
Кстати, сборная Гаити участвовала на Кубке Америки в 2016 году, когда были задействованы сильнейшие сборные Северной и Южной Америки, но очень слабо выступила в группе, проиграв Перу, Эквадору и Бразилии с общим счетом 1:12 (семь пропущенных – от бразильцев).
В нынешней команде Гаити абсолютное большинство составляют легионеры, тут только три футболиста из местного чемпионата. В Европе гаитяне разбросаны сразу по нескольким разным лигам – от французской до армянской, от бельгийской до азербайджанской.
Именно в азербайджанском «Карабахе» играет футболист Дональд Герье, автор победного гола в ворота Канады. Он пару лет назад потерял годовалую дочь. Фанаты «Карабаха» баннерами поддержали футболиста, пережившего ужасную трагедию.