В Гаити гигантский праздник из-за футбольного успеха. С фанатами танцуют даже полицейские

Сборная Гаити вышла в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ, и это бесподобный результат, который достоин сумасшедших эмоций сразу по нескольким причинам:

• Сборная Гаити блестяще провела групповой этап, выиграв все три матча у Коста-Рики, Никарагуа и Бермудских островов.

• В четвертьфинале гаитяне считались аутсайдером в игре против Канады, перед стартом на их победу коэффициент у букмекеров достигал 5,3.

• Команда Гаити проигрывала 0:2 к 50-й минуте, но еще до конца основного времени забила три мяча и выиграла 3:2 .

• За этой победой на стадионе в американском Хьюстоне наблюдало аж 70 тысяч человек.