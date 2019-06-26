Герои лета – сборная Кюрасао. Скачок на 100 мест в рейтинге ФИФА, сумасшедший успех на Золотом Кубке
Чем интересна страна
Как отдельную страну Кюрасао до недавнего времени не отмечали в картах и не упоминали в атласах – тогда это была часть Нидерландских Антильских островов. После 2010 года Кюрасао – самоуправляемое государство с автономией в составе королевства Нидерландов.
Это самый крупный остров архипелага, но площадь у него всего 444 кв.км, а население – 160 тысяч человек.
В Кюрасао 38 пляжей, там здорово развит туризм. Помимо пляжного отдыха есть много развлечений вроде кормления акул, похода на страусиную ферму, винодельню или музей искусств.
На острове также растет ядовитое дерево манцинелла – всего одно прикосновение к нему может нанести непоправимый вред здоровью и даже привести к смерти.
Как появилась команда
Кюрасао, как отдельная сборная, существовала с 1921 по 1958 год. Тогда она развлекалась матчами, например, с Пуэрто-Рико (14:0), а уже с 1958 по 2010 выступала в составе Нидерландских Антильских островов, наряду с еще пятью-шестью островами (Аруба стала самостоятельной в 1986-м).
В 2011 году сборная Кюрасао по футболу была принята в ФИФА в качестве правопреемницы Нидерландских Антильских островов.
Как играла сборная Кюрасао
• 2011: очень веселая квалификация к ЧМ-2014, третье место в отборочной группе КОНКАКАФ – семь очков в шести матчах, разница мячей 15:15. И еще техническое поражение от Антигуа и Барбуды за участие футболиста, который не имел права играть. Все это было, конечно, задолго до основной части квалификации в Северной Америке.
• 2012: Карибский кубок, как часть квалификации на Золотой Кубок КОНКАКАФ. Три поражения с общим счетом 2:11.
• 2014: Уже чуть лучше на Карибском кубке, но те же три поражения. Только теперь с разницей 5:10.
• 2015: в третьем раунде квалификации к ЧМ-2018 из Северной Америки вылет Кюрасао обеспечили два поражения от Сальвадора по 0:1.
• 2017: первый большой успех, сборная Кюрасао стала лучшей командой Карибского кубка, в финале переиграв 2:1 Ямайку. На Золотом Кубке КОНКАКАФ Ямайка отомстила (2:0), с тем же счетом команду обыграли Сальвадор и Мексика. Дебют не сложился.
• 2019: 21:0 – с таким общим счетом сборная Кюрасао выиграла три матчи квалификации к Золотому Кубку-2019 и легко вышла на турнир.
Что случилось на Золотом Кубке-2019
В стартовом матче Золотого Кубка – поражение от Сальвадора (конечно же, 0:1). Что было во второй игре вы знаете – Гондурас лупил по воротам Кюрасао 35 раз, вратарь отбил 15 ударов, а его команда выиграла 1:0.
В последнем туре Гондурас с досады порвал Сальвадор 4:0, что очень помогло Кюрасао, любой другой результат вывел бы из группы Сальвадор. При этом команда Кюрасао проигрывала Ямайке 0:1 и все равно вылетала, но на 93-й минуте случился вот этот потрясающий гол. Просто сказка!
О Гондурасе нельзя не упомянуть: в мировой истории турниров сборных еще не было такого, чтобы команда, занявшая последнее место в группе, забила больше всех мячей.
Что касается Кюрасао, то эта сборная ждет в четвертьфинале США или Панаму. Матч США и Панамы состоится ночью. Победа Панамы выведет ее на Кюрасао, при любом другом результате с Кюрасао сыграет США. Матч пройдет в 3:30 по Москве в ночь с 30 июня на 1 июля.
И еще три факта
• Половина сборной Кюрасао выступает в чемпионате Голландии – 11 футболистов из заявки, поехавшей на Золотой Кубок. Есть представители «ПСВ» (как раз тот героический вратарь Элой Ром, отразивший 15 ударов Гондураса) и «Фейеноорда» (капитан Куко Мартина).
• В составе есть игроки из португальского, немецкого, бельгийского, кипрского, американского и австралийского чемпионатов. Есть представитель «Кардиффа» Леандро Бакуна (забил Гондурасу), еще два футболиста играют за «Олдхэм». Из чемпионата Кюрасао – три человека.
• В июле 2014 сборная Кюрасао занимала 183-е место в рейтинге ФИФА. Сейчас 79-е, и это выше, чем, например, Израиль, Узбекистан, Грузия или Армения.