Герои лета – сборная Кюрасао. Скачок на 100 мест в рейтинге ФИФА, сумасшедший успех на Золотом Кубке

Как появилась команда

Кюрасао, как отдельная сборная, существовала с 1921 по 1958 год. Тогда она развлекалась матчами, например, с Пуэрто-Рико (14:0), а уже с 1958 по 2010 выступала в составе Нидерландских Антильских островов, наряду с еще пятью-шестью островами (Аруба стала самостоятельной в 1986-м).

В 2011 году сборная Кюрасао по футболу была принята в ФИФА в качестве правопреемницы Нидерландских Антильских островов.

Как играла сборная Кюрасао

• 2011: очень веселая квалификация к ЧМ-2014, третье место в отборочной группе КОНКАКАФ – семь очков в шести матчах, разница мячей 15:15. И еще техническое поражение от Антигуа и Барбуды за участие футболиста, который не имел права играть. Все это было, конечно, задолго до основной части квалификации в Северной Америке.

• 2012: Карибский кубок, как часть квалификации на Золотой Кубок КОНКАКАФ. Три поражения с общим счетом 2:11.

• 2014: Уже чуть лучше на Карибском кубке, но те же три поражения . Только теперь с разницей 5:10.

• 2015: в третьем раунде квалификации к ЧМ-2018 из Северной Америки вылет Кюрасао обеспечили два поражения от Сальвадора по 0:1.