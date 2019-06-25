На Олимпиаде будут брейк-данс, скейтбординг, серфинг и скалолазание. Эм, что?

МОК выступил с заявлением, согласно которому будет расширена программа Олимпийских игр-2024 (они пройдут в Париже). Новыми видами спорта станут серфинг, брейк-данс, скейтбординг и спортивное скалолазание.

По брейк-дансу и серфингу будут разыграны 2 комплекта наград (по одному у женщин и у мужчин). В скейтбординге и скалолазании – 4 (по 2 у мужчин и женщин). Пока что решение о вводе этих видов спорта в Олимпийскую программу предварительное. Официальный ответ на этот вопрос дадут в декабре 2020-го.

Что говорят по этому поводу и зачем все это нужно

Есть одна важная причина по такому нестандартному расширению программы Олимпийских игр. Она связано со снижением интереса к Играм со стороны молодежи. Молодые люди часто интересуются необычными видами спорта. Из-за этого ввели брейк-данс и скейтбординг. Еще МОК планирует повысить интерес к турниру на разных островах – поэтому в программе появился серфинг.