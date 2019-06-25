На Олимпиаде будут брейк-данс, скейтбординг, серфинг и скалолазание. Эм, что?
МОК выступил с заявлением, согласно которому будет расширена программа Олимпийских игр-2024 (они пройдут в Париже). Новыми видами спорта станут серфинг, брейк-данс, скейтбординг и спортивное скалолазание.
По брейк-дансу и серфингу будут разыграны 2 комплекта наград (по одному у женщин и у мужчин). В скейтбординге и скалолазании – 4 (по 2 у мужчин и женщин). Пока что решение о вводе этих видов спорта в Олимпийскую программу предварительное. Официальный ответ на этот вопрос дадут в декабре 2020-го.
Что говорят по этому поводу и зачем все это нужно
Есть одна важная причина по такому нестандартному расширению программы Олимпийских игр. Она связано со снижением интереса к Играм со стороны молодежи. Молодые люди часто интересуются необычными видами спорта. Из-за этого ввели брейк-данс и скейтбординг. Еще МОК планирует повысить интерес к турниру на разных островах – поэтому в программе появился серфинг.
От всего международного Олимпийского комитета выступил президент Томас Бах. Он сказал: «Эти четыре вида спорта полностью соответствуют нашей программе развития Олимпийского движения. Они более гендерно-сбалансированы, более городские и позволяют нам держать связь с молодым поколением».
Еще один комментарий прилетел от главы ОИ-2024 Тони Эстанге: «Я в восторге от этого решения. Благодаря этой реформе МОК мы получили значительное улучшение в программу Олимпийских игр. Думаю, Олимпиада в Париже станет связующим звеном между различными поколениями».
Появятся ли эти виды спорта на Олимпидах раньше 2024 года
Да, появятся. Соревнования по спортивному скалолазанию и брейк-дансу, например, включили в программу юношеских ОИ-2018. Во взрослых Олимпийских играх скейтбординг и скалолазание дебютируют на Играх в Токио в следующем году. Кстати, по брейк-дансу у России уже есть определенный успех: в прошлом году 18-летний Сергей Чернышев стал первым в истории победителем юношеских Олимпийских игр.
Для скейтбординга, кстати, уже придумали определенную программу на 2020-й. Все соревнования будут проходить в районе Минато на острове Одайба на площадке для занятия активными видами спорта. Самое интересное, что это построенный объект, введенный в эксплуатацию и доступный для общего пользования прямо сейчас.
По скалолазанию же таких подробных деталей еще нет. Но уже совершенно точно известно, что на этот вид спорта будет выделено 40 квот: у каждой страны будет максимум по 2 места, за японцами забиты по 1 квоте на мужчин и женщин.
Дополнительный факт об Олимпийских играх в Токио: там будет протестированы еще несколько новых видов спорта. Включая скейтбординг и спортивное скалолазание появятся бейсбол, софт и карате.
Действительно ли это будет популярно среди молодежи
Возьмем, например, самый доступный из всех новых видов спорта – скейтбординг. В России стараются не отставать от развития этого вида: в Москве в Лужниках в этом году пройдет шестой чемпионат мира по скейтбордингу. На соревнования будут приглашены знаменитые райдеры Джейк Иларди, Дайсуке Икеда, Густаво Рибейро, Габриэль Рибейро и другие.
Что касается остальных видов спорта, то с этим есть много вопросов:
1. Как будет подходить система подготовки спортсменов? Обычно сборники в традиционных видах спорта проходят предсезонную подготовку, вместе выезжают на сборы, тренируются. Что здесь?
2. Будет ли выделен какой-то определенный бюджет для строительства тренировочных объектов и привлечения иностранных тренеров? Очевидно, что на данный момент очень мало объектов даже для тренировок в том же скейтбординге.
3. Как будет построена система отбора к соревнованиям? У скейтбординга есть своя Федерация, она что-нибудь придумает. Но как отбираться, к примеру, на Олимпиаду по спортивному скалолазанию? И можно ли прийти и заявить себя, если ты много тренировался на специальных тренажерах для альпинистов?
4. Как будет организована работа с молодежным сектором? Окей, скалолазанию, брейку и скейтбордингу можно научиться чуть ли не на улице. Но серфинг – дорогостоящий вид спорта, требующий постоянных тренировок. Допустим, обычному ребенку, живущему в Сибири, нравится серфинг, но по понятным причинам он ему недоступен. Что делать?