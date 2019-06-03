Россию могут отстранить от Олимпиады-2020. Слухи и факты

Что за история с Лысенко?

Российский спортсмен, специализирующийся на прыжках в высоту, выигрывал чемпионат мира в помещении, становился серебряным призером ЧМ-2017, побеждал на летней юношеской Олимпиаде. С 3 августа 2018 года его отстранили.

Дело на Лысенко было заведено из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, из-за этого он пропустил чемпионат Европы. Международная ассоциация легкой атлетики IAAF предложила два варианта: признать себя виновным и получить дисквалификацию или обратиться в суд. Спортсмен выбрал второй вариант.

В мае 2019-го телеканал «Матч ТВ» сообщил: Лысенко и чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подозреваются в фальсификации доказательств о том, что пропуск допинг-контроля случился по независящим от легкоатлета обстоятельствам. Устные и письменные показания Лысенко не сходились. Ему грозила дисквалификация от двух до четырех лет.

Для сокращения срока возможных санкций Лысенко согласился назвать фамилии людей, которые помогли ему фальсифицировать документы. То есть фальсификация действительно была. При этом прошел почти год, а подробностей о деле Лысенко в прессу практически не выносилось.