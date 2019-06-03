Россию могут отстранить от Олимпиады-2020. Слухи и факты
Две последние Олимпиады с участием российской сборной были скандальными. В 2016 году из-за допинга была отстранена легкоатлетическая команда России, допустили только Дарью Клишину, не поехали и тяжелоатлеты, также не допустили команду по гребле. Через два года на зимней Олимпиаде вообще участвовала команда «олимпийских спортсменов из России», которая проводила соревнования под олимпийским флагом.
Издание Sunday Times сообщает, что бан Россия может получить и на ОИ-2020. Причина – подделка документов в допинговом деле легкоатлета Данила Лысенко.
Что за история с Лысенко?
Российский спортсмен, специализирующийся на прыжках в высоту, выигрывал чемпионат мира в помещении, становился серебряным призером ЧМ-2017, побеждал на летней юношеской Олимпиаде. С 3 августа 2018 года его отстранили.
Дело на Лысенко было заведено из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, из-за этого он пропустил чемпионат Европы. Международная ассоциация легкой атлетики IAAF предложила два варианта: признать себя виновным и получить дисквалификацию или обратиться в суд. Спортсмен выбрал второй вариант.
В мае 2019-го телеканал «Матч ТВ» сообщил: Лысенко и чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подозреваются в фальсификации доказательств о том, что пропуск допинг-контроля случился по независящим от легкоатлета обстоятельствам. Устные и письменные показания Лысенко не сходились. Ему грозила дисквалификация от двух до четырех лет.
Для сокращения срока возможных санкций Лысенко согласился назвать фамилии людей, которые помогли ему фальсифицировать документы. То есть фальсификация действительно была. При этом прошел почти год, а подробностей о деле Лысенко в прессу практически не выносилось.
Из-за этого могут отстранить всех?
В Кодексе олимпийского движения прописана вероятность лишения всех прав НОК в случае любого нарушения Всемирного антидопингового кодекса или Кодекса олимпийского движения по предотвращению манипуляций на соревнованиях. Впрочем, это слишком уж формальный повод.
Таким образом, вероятность отстранения сборной России от ОИ-2020 – существует. Как и любой другой страны, которая нарушила бы какое-то правило даже просто в процессе допинг-контроля. Пойдет ли на это МОК? В здравом уме – едва ли. А с учетом того, что российских спортсменов банили на двух прошлых ОИ? Вот тут уже вопрос.
Что говорят?
Известный немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший немало фильмов о допинге, поразился в твиттере: «Неужели ВФЛА так и не усвоила урок?». Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин назвал заметку Sunday Times «типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдается за действительное», а глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не захотел комментировать «спекуляции, которые появляются в преддверии важных заседаний IAAF».
Реакция пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков: «Нам об этом ничего не известно, но, в любом случае не газета Sunday Times определяет состав участников Олимпиады в Японии».
Что еще странного в этой истории?
Многочисленные допинговые скандалы с ВФЛА привели к тому, что федерацию ограничили в правах в ноябре 2015 года, поэтому спортсмены на соревнованиях выступают под нейтральным флагом. Для восстановления ВФЛА требовалось не только передать пробы от московской лаборатории в ВАДА, но и выплатить затраты на антидопинговые расследования в размере 3,2 миллиона долларов.
Шляхтин сообщил, что 31 мая ВФЛА завершила выплату компенсации. 8-9 июня в Монако состоится заседание совета IAAF, где будет рассмотрен вопрос о восстановлении ВФЛА. Почти четырехлетние усилия по восстановлению статуса вместе с гигантскими затратами, и скандал с фальсификацией документов по причинам неявки на допинг-контроль. Остается вопрос: ну как можно было попасться снова, да еще на чем, на фальсификации документов?
Когда и где пройдет Олимпиада?
Олимпийские игры-2020 пройдут в японской столице Токио. Сроки – с 24 июля по 9 августа 2020 года. Чем интересна эта Олимпиада – на ней будут новые виды спорта: карате, серфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг.
Известно также, что на соревнованиях смогут выступить лишь по два тяжелоатлета из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении и Казахстана – такое решение было принято из-за регулярных антидопинговых нарушений в перечисленных странах.