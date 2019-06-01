VAR не работала, чистый гол отменили, команда ушла с поля. В финале африканской ЛЧ – безумие

В Африке тоже есть Лига чемпионов, но финалисты играют между собой два матча. Этой ночью за трофей боролись «Эсперанс» (Тунис) и «Видад» (Марокко). Они сыграли первую встречу со счетом 1:1, а в ответной игре произошло что-то невероятно странное.

К 60-й минуте «Видад» проигрывал с минимальным счетом, но забил гол. Судья отменил его из-за офсайда. На повторах видно, что арбитры ошиблись – на это указывали и футболисты «Видада». Вот только судьи ничего посмотреть не могли, потому что система VAR на стадионе не работала.

Еще раз: была, но оказалась неисправна. Команды знали об этом с самого начала матча, но им пообещали все исправить во время игры. Вот вам скриншот из твиттера, где видно правильное положение игрока «Видада» в момент подачи.