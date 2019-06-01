VAR не работала, чистый гол отменили, команда ушла с поля. В финале африканской ЛЧ – безумие
В Африке тоже есть Лига чемпионов, но финалисты играют между собой два матча. Этой ночью за трофей боролись «Эсперанс» (Тунис) и «Видад» (Марокко). Они сыграли первую встречу со счетом 1:1, а в ответной игре произошло что-то невероятно странное.
К 60-й минуте «Видад» проигрывал с минимальным счетом, но забил гол. Судья отменил его из-за офсайда. На повторах видно, что арбитры ошиблись – на это указывали и футболисты «Видада». Вот только судьи ничего посмотреть не могли, потому что система VAR на стадионе не работала.
Еще раз: была, но оказалась неисправна. Команды знали об этом с самого начала матча, но им пообещали все исправить во время игры. Вот вам скриншот из твиттера, где видно правильное положение игрока «Видада» в момент подачи.
На стадионе в Тунисе было горячо. Это еще больше морально давило на «Видад».
Игроки «Видада» отказались играть дальше, когда поняли, что гол не отменят. Должностные лица думали еще полтора часа, но все-таки определили чемпиона. Им логично стал «Эсперанс», который вел в счете и не протестовал. Победители радовались, но еще ничего не закончено.
Президент «Видада» Саид Аль Нассири пообещал, что пойдет в любые инстанции, чтобы заявить о скандале. Он уже разговаривал с арбитром матча – тот считает, что правильно отменил гол. Еще Аль Нассири ругался на чиновников, которые не обеспечили работу VAR на таком матче.
«Мы расскажем международным футбольным учреждениям о произошедшем. Этот инцидент украл у «Видада» все. Для африканского футбола будут серьезные последствия. Поверьте, меня не заставят молчать», – высказал Аль Нассири.
«Эсперансу» на его слова все равно. Команда в четвертый раз выиграла Лигу чемпионов, а в августе сыграет с «Земалеком» в местном Суперкубке. Конечно, если опять ничего не произойдет.