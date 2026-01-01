VAR

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Футбол
РФС: Казарцев ошибся, поставив второй пенальти «Спартаку». Первый пенальти назначен верно
#Василий Казарцев
Футбол
«Порту» выбил «Рому» из ЛЧ. Там тоже все решил пенальти с VAR
#Порту
Футбол
Игрок «Нюрнберга» ударил соперника в пах. Судья разобрался с помощью VAR
#VAR
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Самый долгий матч в истории РПЛ. «Ростов» и «Краснодар» пробили 111 минут – все из-за ВАР
#РПЛ
«Лестер» проиграл «Саутгемптону», но решением VAR потерял три гола
#Лестер
Одним решением VAR счет 0:2 легко превратили в 1:1
#VAR
В АПЛ тоже ввели VAR. И сразу новые споры
#Манчестер Сити
Мы так ждали VAR в РПЛ, а систему не запустили. Хотя спорный эпизод все равно случился
#РПЛ
Еще раз посмотрите первый гол «Краснодара». Даже без VAR его засчитали правильно, но эпизод важный
#РПЛ
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