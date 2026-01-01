VAR

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Футбол
РФС: Казарцев ошибся, поставив второй пенальти «Спартаку». Первый пенальти назначен верно
#Василий Казарцев
Футбол
«Порту» выбил «Рому» из ЛЧ. Там тоже все решил пенальти с VAR
#Порту
Футбол
Игрок «Нюрнберга» ударил соперника в пах. Судья разобрался с помощью VAR
#VAR