Василий Казарцев

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Хачатурянц рассказал об отстранении судьи Казарцева до конца года. Все из-за ошибки в матче ЦСКА – «Краснодар»
#Василий Казарцев
Футбол
Казарцев рассказал, какие подарки клубы могут дарить судьям
#Василий Казарцев
Футбол
Казарцев отстранен от работы в РПЛ до 2021 года, Еськов приостановил карьеру
#РПЛ
Футбол
Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе. Его отстранили на неопределенное время
#Василий Казарцев
Футбол
РФС: Казарцев ошибся, поставив второй пенальти «Спартаку». Первый пенальти назначен верно
#Василий Казарцев
Футбол
«Восхищались» Казарцевым, когда это еще не было мейнстримом», – ЦСКА напомнил о скандале с «Краснодаром»
#ЦСКА
Все новости
Материалы
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
Кажется, арбитр Еськов не прошел полиграф. В РФС до этого говорили, что все нормально
1
#Алексей Еськов
1
Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
4
#Александр Шмурнов
4
Казарцев и Еськов пришли на «Матч ТВ» и объяснились по второму пенальти. Канал показал их переговоры
1
#Василий Казарцев
1
Почему судья дал желтую карточку Соболеву за снятую футболку, когда тот показал майку с фотографией мамы
2
#Василий Казарцев
2
За что судья поставил два пенальти в ворота «Спартака»
11
#Спартак
11
Все материалы