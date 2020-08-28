Кажется, арбитр Еськов не прошел полиграф. В РФС до этого говорили, что все нормально
Алексей Еськов – арбитр ФИФА, постоянный судья в матчах чемпионата России. Сейчас вокруг него собираются серьезные разбирательства.
Матч первого тура этого сезона. «Спартак» – «Сочи». После первого тайма «Спартак» ведет – 2:1. К концу матча счет сохраняется. И лишь в добавленное время «Сочи» получает право на пенальти и в итоге сравнивает счет.
Как получился тот пенальти:
1. Заболотный скинул мяч на Немченко.
2. Тот дотянулся до мяча носком и пробил. Максименко среагировал.
3. Уже после удара Немченко сталкивается с Жиго и падает. При этом, судя по приближенному повтору, Жиго не хотел фолить – он бежал блокировать удар.
Видео эпизода:
Этот матч судил Василий Казарцев, Еськов был видеоассистентом. Еськов в этом эпизоде не вмешался в работу главного арбитра.
После «Матч ТВ» показали их переговоры во время обсуждения эпизода. Оба пришли к выводу, что Жиго сбивал Немченко.
Что говорил Казарцев по поводу того, почему не воспользовался ВАР:
«Видеоарбитр должен быть абсолютно уверен в ошибке судьи в поле. Я объяснил Алексею, что был удар ноги Жиго по нападающему. Это произошло. В этой ситуации Алексей по протоколу не мог отправлять меня смотреть повтор – это не явная и очевидная ошибка».
После той встречи Казарцева и Еськова отправили проходить полиграф.
Итог: РФС (от лица Союза выступал генеральный секретарь Александр Алаев) сообщил, что оба арбитра успешно прошли полиграф. Но тогда Казарцева сразу же отстранили на неопределенное время. Больше он в этом сезоне не судил в матчах РПЛ.
Даже глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи говорил: «Я смотрел этот момент в телетрансляции. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго. Для меня это не пенальти».
Спустя почти три недели появилось обсуждение полиграфа Еськова. Что говорят:
• «СЭ» (инсайд журналистов Александра Боброва и Севастьяна Терлецкого) пишет: Еськов в отличии от Казарцева не прошел полиграф. Скоро по этой теме РФС проведет расследование. Есть вероятность, что его навсегда забанят.
• Другой журналист «СЭ» Максим Алланазаров сообщил, что Еськов завалился на вопросе, брал ли он когда-нибудь деньги не от прямого работодателя.
Ситуацию уже прокомментировал сам Еськов:
«Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте — что я временно отстранен. Я ни с кем не общался по поводу результатов. Я не читал ничего. Изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием».
"Там схемы, там варианты, там кибернетика" (с).