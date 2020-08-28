Кажется, арбитр Еськов не прошел полиграф. В РФС до этого говорили, что все нормально

Этот матч судил Василий Казарцев, Еськов был видеоассистентом. Еськов в этом эпизоде не вмешался в работу главного арбитра.

После «Матч ТВ» показали их переговоры во время обсуждения эпизода. Оба пришли к выводу, что Жиго сбивал Немченко.

Что говорил Казарцев по поводу того, почему не воспользовался ВАР:

«Видеоарбитр должен быть абсолютно уверен в ошибке судьи в поле. Я объяснил Алексею, что был удар ноги Жиго по нападающему. Это произошло. В этой ситуации Алексей по протоколу не мог отправлять меня смотреть повтор – это не явная и очевидная ошибка».