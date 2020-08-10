Казарцев и Еськов пришли на «Матч ТВ» и объяснились по второму пенальти. Канал показал их переговоры

Как объяснил ситуацию Казарцев?

О назначении второго пенальти: «Я могу честно признаться, что, да, наверное, основания за продолжение игры по итогам просмотров со всех ракурсов, со всех сторон, их больше, но это не явная и очевидная ошибка, когда все говорят, что нет вообще шансов на назначение пенальти, нет оснований, а судья обязан был продолжить игру».

Почему не воспользовался ВАР: «Видеоарбитр должен быть абсолютно уверен в ошибке судьи в поле. Я объяснил Алексею, что был удар ноги Жиго по нападающему. Это произошло. В этой ситуации Алексей по протоколу не мог отправлять меня смотреть повтор – это не явная и очевидная ошибка».

О травле [из-за негативных комментариев Казарцев удалил аккаунт в инстаграме]: «Опомнитесь. Я, прежде всего, говорю о наших родственниках, детях, родителях. Люди, россияне, давайте будем людьми. С уважением и миром ко всем».