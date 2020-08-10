Василий Казарцев
РПЛ
Футбол
Алексей Еськов
Спартак
Сочи
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#Василий Казарцев #РПЛ #Футбол #Спартак #Сочи #Алексей Еськов

Казарцев и Еськов пришли на «Матч ТВ» и объяснились по второму пенальти. Канал показал их переговоры

10 августа, 23:45

Вчера арбитры Василий Казарцев (был главным) и Алексей Еськов (сидел на ВАР) отработали матч «Спартак» – «Сочи» (2:2), а сегодня по видеосвязи вышли в эфир «Матч ТВ» и объяснили свои решения. 

Казарцев назначил в ворота «Спартака» два пенальти, второй получился спорным и лишил команду победы в добавленное время.

«Матч ТВ» опубликовал запись разговора Казарцева и Еськова в момент назначения пенальти

Казарцев: «Проверим! Проверим!» / «Он бьет мяч, Жиго сбивает».

Еськов – после переговоров: «Василий, подтверждаю решение – продолжай игру».

Казарцев: «Спасибо, давай».

Еськов: «Проверка завершена».

Как объяснил ситуацию Казарцев?

О назначении второго пенальти: «Я могу честно признаться, что, да, наверное, основания за продолжение игры по итогам просмотров со всех ракурсов, со всех сторон, их больше, но это не явная и очевидная ошибка, когда все говорят, что нет вообще шансов на назначение пенальти, нет оснований, а судья обязан был продолжить игру».

Почему не воспользовался ВАР: «Видеоарбитр должен быть абсолютно уверен в ошибке судьи в поле. Я объяснил Алексею, что был удар ноги Жиго по нападающему. Это произошло. В этой ситуации Алексей по протоколу не мог отправлять меня смотреть повтор – это не явная и очевидная ошибка».

О травле [из-за негативных комментариев Казарцев удалил аккаунт в инстаграме]: «Опомнитесь. Я, прежде всего, говорю о наших родственниках, детях, родителях. Люди, россияне, давайте будем людьми. С уважением и миром ко всем».

ФК «Спартак»

Как объяснил ситуацию Еськов?

О пенальти: «Это неочевидная ситуация, непростой эпизод для арбитра. Больше не пенальти, чем пенальти. Когда я выполнял функции ВАР, смотрел, был ли контакт. Я был обязан следовать решению судьи. Это его трактовка и решение ситуации. Нарушаем ли мы протокол, если говорим, что это не пенальти? Да».

Какие последствия?

  • Второй пенальти глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи назвал ошибочным.
  • Казарцев отстранен от судейства на неопределенный срок, по Еськову будет отдельное разбирательство.
  • Оба пройдут проверку на детекторе лжи.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Детали моментов и правил
Разбираем правила использования ВАР. Почему его смотрят не всегда? Кто главнее – судья в поле или видеоассистент? Как их отбирают?
За что судья поставил два пенальти в ворота «Спартака»
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vladik12
11 августа, 12:36

Еськов пусть еще у психиатра проверку пройдет.

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