Казарцев и Еськов пришли на «Матч ТВ» и объяснились по второму пенальти. Канал показал их переговоры
Вчера арбитры Василий Казарцев (был главным) и Алексей Еськов (сидел на ВАР) отработали матч «Спартак» – «Сочи» (2:2), а сегодня по видеосвязи вышли в эфир «Матч ТВ» и объяснили свои решения.
Казарцев назначил в ворота «Спартака» два пенальти, второй получился спорным и лишил команду победы в добавленное время.
«Матч ТВ» опубликовал запись разговора Казарцева и Еськова в момент назначения пенальти
Казарцев: «Проверим! Проверим!» / «Он бьет мяч, Жиго сбивает».
Еськов – после переговоров: «Василий, подтверждаю решение – продолжай игру».
Казарцев: «Спасибо, давай».
Еськов: «Проверка завершена».
Как объяснил ситуацию Казарцев?
О назначении второго пенальти: «Я могу честно признаться, что, да, наверное, основания за продолжение игры по итогам просмотров со всех ракурсов, со всех сторон, их больше, но это не явная и очевидная ошибка, когда все говорят, что нет вообще шансов на назначение пенальти, нет оснований, а судья обязан был продолжить игру».
Почему не воспользовался ВАР: «Видеоарбитр должен быть абсолютно уверен в ошибке судьи в поле. Я объяснил Алексею, что был удар ноги Жиго по нападающему. Это произошло. В этой ситуации Алексей по протоколу не мог отправлять меня смотреть повтор – это не явная и очевидная ошибка».
О травле [из-за негативных комментариев Казарцев удалил аккаунт в инстаграме]: «Опомнитесь. Я, прежде всего, говорю о наших родственниках, детях, родителях. Люди, россияне, давайте будем людьми. С уважением и миром ко всем».
Как объяснил ситуацию Еськов?
О пенальти: «Это неочевидная ситуация, непростой эпизод для арбитра. Больше не пенальти, чем пенальти. Когда я выполнял функции ВАР, смотрел, был ли контакт. Я был обязан следовать решению судьи. Это его трактовка и решение ситуации. Нарушаем ли мы протокол, если говорим, что это не пенальти? Да».
Какие последствия?
Еськов пусть еще у психиатра проверку пройдет.