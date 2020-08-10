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Разбираем правила использования ВАР. Почему его смотрят не всегда? Кто главнее – судья в поле или видеоассистент? Как их отбирают?
За что вообще отвечает арбитр ВАР?
Четыре ключевых момента:
- Назначение пенальти.
- Возможное удаление.
- Правильность гола.
- Идентификация игрока, которому судья показал карточку.
Чаще всего ВАР помогает с определением офсайда в голевом моменте – отсюда и бесконечные отмены голов. Недавний пример из Лиги чемпионов: Хадсон-Одои забил в ворота «Баварии» дальним ударом. Арбитр ВАР все посмотрел и увидел, что еще в момент развития атаки игрок «Челси» отдавал передачу из офсайда. Так Хадсон-Одои остался без гола.
Бывают случаи, когда команда не только лишается забитого гола, но и получает пенальти в собственные ворота. Леонид Слуцкий столкнулся с этим в чемпионате Голландии. «Витесс» повел у «Херенвена» со счетом 3:1, но арбитр ВАР увидел нарушение в штрафной «Витесса» еще в начале атаки. Вместо радости от гола «Витесс» получил гол с пенальти. Команды сыграли 2:2.
В России к работе ВАР постоянно добавляются мелкие пункты. Глава проекта РФС по внедрению ВАР Леонид Калошин рассказывал об этом на примере сезона-2019/20. Тогда во второй половине добавились пункты по выходам вратарей, возвращению удаленного игрока и формальность в объяснении решения через капитана.
Кто главнее – судья на поле или арбитр ВАР?
Как обычно развивается ситуация при просмотре ВАР. Главный судья принимает решение, но по связи с ним связывается арбитр ВАР. Он может увидеть ситуацию по-другому. Дальше главный судья либо соглашается с доводами арбитра ВАР, либо может сам пересмотреть эпизод на экране. Важно: финальное слово при любых раскладах остается за судьей на поле.
Спорные ситуации и интерпретации остаются. Неопытные судьи слишком доверяют ВАР и не смотрят повтор – повышается риск ошибки. Из-за этого психовал Карло Анчелотти. Когда он работал в «Наполи», то однажды поспорил с главой судейского корпуса: «Получается, что все решает не главный судья, а опытный арбитр ВАР с монитором. Так быть не должно. Судьи не развиваются».
В приложении к регламенту РПЛ четко прописаны ключевые пункты по взаимодействию главного судьи и арбитра ВАР:
- Главный судья сам решает, надо ли прислушиваться к рекомендациям арбитра ВАР.
- Окончательное решение всегда за судьей, даже если арбитр ВАР выступает против.
- Первоначальное решение по эпизоду меняется только в случае, если арбитр ВАР видит очевидную ошибку.
Просмотр эпизода как-то регламентирован по времени?
Документально это никак не прописано, но всегда есть стремление сделать просмотр быстрее. Перед стартом сезона-2020/21 Виктор Кашшаи говорил на «Матч ТВ», что ВАР в России будет работать быстрее: «На вынесение решений будет уходить от одной до полутора минут. Прийти к этому – большое достижение».
Пока в России с этим возникали проблемы. Игра «Ростова» и «Краснодара» стала самой долгой в истории РПЛ: команды провели на поле 111 минут и 15 секунд. Там все затянулось как раз из-за долгого просмотра эпизодов арбитрами ВАР. Перед пенальти в ворота «Краснодара» арбитр Мешков вообще выдержал двухминутную паузу и слушал рекомендацию по наушнику.
И все-таки: почему судья не всегда смотрит момент сам?
Пойдет ли судья к монитору – только его решение. Хотя в АПЛ из-за этого возникло много споров. Судейский корпус получил рекомендации по взаимодействию с ВАР, где прямо указывалось на доверие к видеоарбитрам. Все ради экономии времени, хотя доводы ассистента от ВАР главный судья иногда слушал по несколько минут. Позже судьям уже рекомендовали ходить к монитору.
Важно понимать, что главный судья не может посмотреть на мониторе любой момент, даже если сомневается. Он принимает конкретное решение по эпизоду, а дальше слушает сообщение в наушнике. Судьи ВАР смотрят все голы, пенальти или нарушения, которые входят в их компетенцию. Если не согласны, вмешиваются и обсуждают все с главным. Если согласны, игра продолжается.
Кто вообще работает арбитрами ВАР?
К работе арбитрами ВАР изначально готовили только действующих арбитров РПЛ – это продвигал еще Александр Егоров. Отвечавший за внедрение системы Леонид Калошин позже дополнял: возрастного ценза нет, а арбитром ВАР может быть даже человек, который завершил карьеру. При обучении судьи делятся на группы, они проверяют действия системы вместе с игроками и во время тестовых матчей.
ВАР есть на всех матчах РПЛ?
В конце сезона-2019/20 РПЛ специально сдвигала матчи, чтобы обеспечить работу ВАР на всех ключевых играх. Максимальная пропускная способность ВАР-центра в России – четыре игры за один день. Поэтому бывают истории, когда ВАР вообще нет на матче. Но это все равно редкость: без ВАР остаются 1-2 игры на несколько туров.
В ВАР-центре обычно находятся арбитр ВАР, его помощник, оператор видеоповторов и другие специалисты, которые помогают самой системе функционировать. В бригаду входят и официально прописываются при назначении арбитр ВАР и его помощник. Например, на игре «Спартака» и «Сочи» арбитром ВАР был Алексей Еськов, а его помощником – Тихон Калугин.
Записываются ли разговоры между судьями и арбитром ВАР?
В 2019-м в Испании выкладывали переговоры судей во время матча «Реала» и «Барселоны». В России главой департамента судейства тогда еще был Александр Егоров. Он прокомментировал так: «Переговоры судей – сугубо конфиденциальная информация. А ту историю выложили с разрешения ИФАБ, чтобы показать, как работает ВАР. Это чисто политический момент».
В том же интервью Егоров объяснял, что для записи вообще любых переговоров арбитров нужно дорогостоящее оборудование. Он подтверждал, что на международных матчах такая запись ведется. В Австралии с записью разговоров арбитров вообще проводились эксперименты – после одного из матчей лига сама выложила переговоры судей. Видео позже стало вирусным.
Виктор Кашшаи не отрицал, что позже телезрители смогут следить за переговорами судьи и арбитра ВАР: «В будущем, возможно, что такое появится, и мы станем более прозрачными. Не надо забывать, что ВАР – это достаточно молодая технология в России. Пауза в чемпионате также отняла у нас время, сейчас надо в большей степени тренировать арбитров. Надо все обсудить с IFAB и FIFA».