Разбираем правила использования ВАР. Почему его смотрят не всегда? Кто главнее – судья в поле или видеоассистент? Как их отбирают?

В России к работе ВАР постоянно добавляются мелкие пункты. Глава проекта РФС по внедрению ВАР Леонид Калошин рассказывал об этом на примере сезона-2019/20. Тогда во второй половине добавились пункты по выходам вратарей, возвращению удаленного игрока и формальность в объяснении решения через капитана.

Кто главнее – судья на поле или арбитр ВАР?

Как обычно развивается ситуация при просмотре ВАР. Главный судья принимает решение, но по связи с ним связывается арбитр ВАР. Он может увидеть ситуацию по-другому. Дальше главный судья либо соглашается с доводами арбитра ВАР, либо может сам пересмотреть эпизод на экране. Важно: финальное слово при любых раскладах остается за судьей на поле .

Спорные ситуации и интерпретации остаются. Неопытные судьи слишком доверяют ВАР и не смотрят повтор – повышается риск ошибки. Из-за этого психовал Карло Анчелотти. Когда он работал в «Наполи», то однажды поспорил с главой судейского корпуса: «Получается, что все решает не главный судья, а опытный арбитр ВАР с монитором. Так быть не должно. Судьи не развиваются».