РПЛ поменяла календарь, чтобы ВАР справился с нагрузкой
Изначально проект календаря включал сразу шесть матчей на 15 июля:
- «Крылья Советов» – «Краснодар», 16:00
- «Урал» – «Арсенал» – 16:00
- «Рубин» – «Ростов» – 18:00
- «Спартак» – «Ахмат» – 18:00
- «Зенит» – «Оренбург» – 20:30
- «Локомотив» – ЦСКА – 20:30
Новое решение РПЛ: перенос игр «Рубин» – «Ростов» и «Локомотив» – ЦСКА. Эти матчи состоятся 16 июля, а ВАР будет на всех играх тура. Бюро Исполкома РФС все одобрило и внесло изменения в календарь. Клубам такой сдвиг на день тоже полезен, потому что их матчи в предыдущем туре будут 12 июля.
Все матчи 29 тура имеют турнирное значение из-за борьбы за ЛЧ и место в РПЛ. Все дело в технических возможностях: система может работать только на четырех матчах в день.
Об этом рассказывал глава проекта по ее внедрению Леонид Калошин – До этого он вообще делал выбор: «Такая техническая и организационная ситуация. 4 июля у нас 5 матчей, из которых «Динамо» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Сочи» автоматически должны быть с ВАР, так как на игре «Сочи» — «Динамо» он не был использован. ЦСКА борется за место в Лиге чемпионов, а «Спартак» и «Тамбов» — нет. Потому такой выбор».
Если календарь составлен грамотно, то ВАР может быть и на всех матчах. Со второго круга РПЛ это и закладывалось в планы, но потом пошли сложности. Так их объяснял Виктор Кашшаи: «Из-за сложного календаря, к сожалению, мы не сможем задействовать ее на всех матчах тура – расписание довольно плотное, порой будет по пять-шесть игр в день, а максимальная вместимость ВАР-центра – четыре игры в день».
Идеальный вариант все равно такой: