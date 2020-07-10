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#РПЛ #Футбол #ЦСКА #Локомотив #Ростов #Рубин

РПЛ поменяла календарь, чтобы ВАР справился с нагрузкой

10 июля, 16:53

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Изначально проект календаря включал сразу шесть матчей на 15 июля:

  • «Крылья Советов» – «Краснодар», 16:00
  • «Урал» – «Арсенал» – 16:00
  • «Рубин» – «Ростов» – 18:00
  • «Спартак» – «Ахмат» – 18:00
  • «Зенит» – «Оренбург» – 20:30
  • «Локомотив» – ЦСКА – 20:30

Новое решение РПЛ: перенос игр «Рубин» – «Ростов» и «Локомотив» – ЦСКА. Эти матчи состоятся 16 июля, а ВАР будет на всех играх тура. Бюро Исполкома РФС все одобрило и внесло изменения в календарь. Клубам такой сдвиг на день тоже полезен, потому что их матчи в предыдущем туре будут 12 июля. 

Все матчи 29 тура имеют турнирное значение из-за борьбы за ЛЧ и место в РПЛ. Все дело в технических возможностях: система может работать только на четырех матчах в день.

Об этом рассказывал глава проекта по ее внедрению Леонид Калошин – До этого он вообще делал выбор: «Такая техническая и организационная ситуация. 4 июля у нас 5 матчей, из которых «Динамо» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Сочи» автоматически должны быть с ВАР, так как на игре «Сочи» — «Динамо» он не был использован. ЦСКА борется за место в Лиге чемпионов, а «Спартак» и «Тамбов» — нет. Потому такой выбор».

Если календарь составлен грамотно, то ВАР может быть и на всех матчах. Со второго круга РПЛ это и закладывалось в планы, но потом пошли сложности. Так их объяснял Виктор Кашшаи: «Из-за сложного календаря, к сожалению, мы не сможем задействовать ее на всех матчах тура – расписание довольно плотное, порой будет по пять-шесть игр в день, а максимальная вместимость ВАР-центра – четыре игры в день».

Идеальный вариант все равно такой:

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