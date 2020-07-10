РПЛ поменяла календарь, чтобы ВАР справился с нагрузкой

Об этом рассказывал глава проекта по ее внедрению Леонид Калошин – До этого он вообще делал выбор: «Такая техническая и организационная ситуация. 4 июля у нас 5 матчей, из которых «Динамо» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Сочи» автоматически должны быть с ВАР, так как на игре «Сочи» — «Динамо» он не был использован. ЦСКА борется за место в Лиге чемпионов, а «Спартак» и «Тамбов» — нет. Потому такой выбор».

Если календарь составлен грамотно, то ВАР может быть и на всех матчах. Со второго круга РПЛ это и закладывалось в планы, но потом пошли сложности. Так их объяснял Виктор Кашшаи: «Из-за сложного календаря, к сожалению, мы не сможем задействовать ее на всех матчах тура – расписание довольно плотное, порой будет по пять-шесть игр в день, а максимальная вместимость ВАР-центра – четыре игры в день».

Идеальный вариант все равно такой: