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Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»
Шамиль Газизов – новый гендиректор «Спартака». До этого назначения Газизов все время в футболе отработал на этой должности в «Уфе». Там его хвалят за громкие продажи (Зинченко, Лунев, Обляков) и прогресс тренеров (Гончаренко, Семак). Там же были неудобные истории, которые тоже важны для баланса и понимания образа Газизова.
«Уфа» сыграла с «Тамбовом», хотя в клубе подозревали коронавирус
Мы подробно разбирали этот кейс «Уфы» в нескольких материалах, а здесь оставим главное. По инсайдам, в «Уфе» подозревали коронавирус у двух игроков, клуб не заявил их на игру с «Тамбовом», но использовал на тренировке перед игрой. Председатель попечительского совета «Уфы» Мурзагулов перед игрой с «Тамбовом» все отрицал. «Уфа» выпустила официальное заявление только в ночь 23 июня – почти через двое суток после матча.
Шамиль Газизов объяснил все сомнительным тестом у одного игрока, взаимодействием с местным Роспотребнадзором и наблюдением за контактной группой (почему это не вся команда?). В это время «Ростов» играл молодежным составом против «Сочи», а «Динамо» переносило игру с «Краснодаром». Так «Уфа» поддержала тенденцию по разным решениям с разными клубами.
В Лигу Европы – с Томаровым, который до этого играл в мини-футбол у Газизова
Сергей Томаров сначала играл в большой футбол на любительском уровне, а потом перешел в мини-футбол. Там почти вся карьера прошла в команде «Динамо-Тималь». В этом клубе Томаров и сблизился с Газизовым – тот был президентом команды. Потом «Динамо-Тималь» расформировалась, в регионе почти одновременно появилась футбольная «Уфа».
Томаров попал в «Уфу» сразу в 2010 году. Шамиль Газизов на тот момент был президентом Федерации футбола и мини-футбола Республики Башкортостан. Уже при гендиректоре Газизове Томаров сменил в «Уфе» кучу должностей – его последнее назначение связано со школой «Уфы». До этого Томаров работал в клубе аналитиком, старшим тренером и даже главным.
В роли временного главного тренера Томаров дебютировал в 2016-м. Тогда «Уфа» в последнем туре обыграла «Спартак» и осталась в Премьер-лиге. Газизов даже сказал, что клуб рассматривает Томарова на роль полноценного тренера. Не назначили – наступила эпоха Гончаренко (2016) и Семака (до 2018-го).
Зато в Лиге Европы «Уфа» стартовала именно с Томаровым, потому что Семака отпустили в «Зенит». Так получилось, что в европейских матчах командой руководил тренер вообще без опыта работы главным. В еврокубках провала не было – «Уфа» вылетела от «Рейнджерс». Но в чемпионате главного тренера Томарова хватило только на 13 матчей, из которых «Уфа» победила в двух. Его сняли с должности, но в клубе оставили.
Объяснение переноса домашнего матча с «Зенитом» в Санкт-Петербург: МВД против, в Саранске все проиграли, это внутреннее дело
В 28 туре сезона-2014/15 «Уфа» и «Зенит» сыграли 1:1. «Зенит» досрочно стал чемпионом в номинально гостевой игре, которую провел на домашнем стадионе. Так получилось из-за неготовности стадиона в «Уфе», но сам факт переноса матча в Санкт-Петербург вызвал много споров. Отголоски дошли до РФС – там даже попросили Премьер-лигу нормально объяснить все через регламент.
В том сезоне «Уфа» провела в родном городе лишь несколько матчей – арена «Динамо» вмещала только пять тысяч зрителей. Остальные матчи клуб играл в Саранске или в Перми. С «Зенитом» тоже планировали матч на пермской «Звезде» или в Тюмени, а потом вмешалось МВД. Газизов тогда сказал, что именно из-за местной полиции ничего не получилось.
Вот еще две цитаты из его объяснения переноса матча в Санкт-Петербург:
- «Мы подали просьбу об игре в Санкт-Петербурге заранее, потому что было понятно, что полиция не захочет, чтобы «Зенит» приезжал в Тюмень или Пермь. Саранск мы не рассматривали, мы там все проиграли».
- «Вообще перенос матча – это внутреннее дело! РФПЛ и «Зенит» знали. Мы что, всем должны, что ли, говорить?! Причем здесь РФС?»
Газизов говорил о доверии к Колыванову, а через четыре дня сменил тренера
«Уфа» – это тренерский прогресс Гончаренко и Семака с последующим уходом в топ-клубы. Всего команда сменила восемь тренеров за десять лет. Эта же «Уфа» – странности в решении по бывшему тренеру клуба Игорю Колыванову. С ним на месте главного тренера «Уфа» прогрессировала и вышла в РПЛ. Колыванов проработал в команде больше трех лет.
Как Колыванов уходил из «Уфы» – в цитатах Газизова:
- 17 октября 2015-го: «Кредит доверия к Игорю Владимировичу большой».
- 21 октября 2015-го: «Контракт с Колывановым расторгнут по обоюдному соглашению сторон».
Отставка Колыванова объяснялась игрой и местом «Уфы» в таблице – перед уходом тренера у команды была серия из семи игр без побед с пятью поражениями. Еще в первом интервью Газизов говорил, что Колыванов понимает тяжелую ситуацию. Но там же добавил: «Контракт действует еще полтора года». Потом Газизов уже сказал, что такой шаг все-таки необходим клубу.
Сам Колыванов добавил понимания и назвал отставку совместным решением с «Уфой». У него не осталось никаких обид, хотя публично все вышло скомкано. В «Уфе» Колыванов работал с 2012-го и плотно взаимодействовал с Газизовым, но официальную замену ему нашли очень быстро – уже в день ухода. На место Колыванова пришел Перевертайло, которого до этого уволили из «Тосно».
Еще раз: сначала – доверие к одному тренеру, через четыре дня – официальное назначение другого.
Публично защищал видео «Уфы» против Александра Егорова, но почти сразу клуб снес публикацию
5 октября 2019 года. «Уфа» минимально проигрывает «Ахмату», но все обсуждают публикацию в твиттере. Там «Уфа» опубликовала видео спорных моментов с подписью #ЕгоровУходи. Адресат – Александр Егоров, который на тот момент возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС. Егоров уйдет только в декабре.
Шамиль Газизов тогда сразу объяснил публикацию видео: «Мы решили выложить такое. Ну там моменты уже явно кричащие, сколько уже можно?! Что еще нужно придумать? Решили таким образом обратить на себя внимание. При этом я не считаю, что это плановая акция от судей против нас. Мне бы хотелось, чтобы Егоров рассказал про эти эпизоды».
Через несколько часов «Уфа» снесла старую публикацию, а в новой заменила подпись на #БезбородовОбъясни.
Александр Егоров позже признал ошибку арбитров в той игре. Газизов ответил, что не хочет его ухода: «Такого мнения у меня не было. Надо исправлять ситуацию, связанную с судейством. Дело не только в Егорове. Я поддерживаю Александра Валерьевича Дюкова, что нужен комплексный подход к этой проблеме. Ее надо как-то решать. Вот и все».