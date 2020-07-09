Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»

Шамиль Газизов – новый гендиректор «Спартака». До этого назначения Газизов все время в футболе отработал на этой должности в «Уфе». Там его хвалят за громкие продажи (Зинченко, Лунев, Обляков) и прогресс тренеров (Гончаренко, Семак). Там же были неудобные истории, которые тоже важны для баланса и понимания образа Газизова.

«Уфа» сыграла с «Тамбовом», хотя в клубе подозревали коронавирус

Мы подробно разбирали этот кейс «Уфы» в нескольких материалах, а здесь оставим главное. По инсайдам, в «Уфе» подозревали коронавирус у двух игроков, клуб не заявил их на игру с «Тамбовом», но использовал на тренировке перед игрой. Председатель попечительского совета «Уфы» Мурзагулов перед игрой с «Тамбовом» все отрицал. «Уфа» выпустила официальное заявление только в ночь 23 июня – почти через двое суток после матча.

Шамиль Газизов объяснил все сомнительным тестом у одного игрока, взаимодействием с местным Роспотребнадзором и наблюдением за контактной группой (почему это не вся команда?). В это время «Ростов» играл молодежным составом против «Сочи», а «Динамо» переносило игру с «Краснодаром». Так «Уфа» поддержала тенденцию по разным решениям с разными клубами.