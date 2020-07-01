- Ионуца Неделчару
- РПЛ
- Вадим Евсеев
- Рубин
- Уфа
Игрок «Уфы» отказался уходить на замену (хотя судья уже поднял табло). Просто разозлился и доиграл матч
01 июля, 18:44
В матче «Уфа» – «Рубин» (0:0) самый интересный момент случился с заменой. Евсеев хотел убрать Ионуца Неделчару и выпустить Бояна Йокича (замену утвердили, резервный судья поднял табличку). Но Неделчару недовольно посмотрел на скамейку и не захотел меняться.
Вадим Евсеев после матча объяснил, почему хотел заменить Неделчару. И почему он не в обиде на его отказ уйти с поля:
«У Неделчару был большой синяк, который мы видели в перерыве. Плюс он стал ошибаться в некоторых эпизодах. Также у него была карточка.
Планировали замену, но оказалось, что он боец. Сказал, что его травма не беспокоит. Нормально отношусь к такому поведению. Йокич тоже отнесся с пониманием, он опытный игрок».
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