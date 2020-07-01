Игрок «Уфы» отказался уходить на замену (хотя судья уже поднял табло). Просто разозлился и доиграл матч

Вадим Евсеев после матча объяснил, почему хотел заменить Неделчару. И почему он не в обиде на его отказ уйти с поля:

«У Неделчару был большой синяк, который мы видели в перерыве. Плюс он стал ошибаться в некоторых эпизодах. Также у него была карточка.

Планировали замену, но оказалось, что он боец. Сказал, что его травма не беспокоит. Нормально отношусь к такому поведению. Йокич тоже отнесся с пониманием, он опытный игрок».