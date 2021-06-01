Вадим Евсеев

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Футбол
Вадим Евсеев стал главным тренером «Шинника» после вылета клуба в ПФЛ
#Вадим Евсеев
Футбол
Евсеев ушел из «Уфы». Клуб идет на 15-м месте в РПЛ
#Вадим Евсеев
Футбол
Евсеев – о ничьей «Уфы» и «Спартака»: «Все говорили про 6 очков. Где эти 6 очков?»
#Вадим Евсеев
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев получил карточку за спор с Эль-Кабиром во время матча
#Вадим Евсеев
Футбол
«Уфа» отправила в отставку Кириченко, а назначила Евсеева
#Уфа
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Пути успеха через старые фото – вирусный флешмоб в твиттере. Участвуют «Ливерпуль», «Реал» и Овечкин
#мир
36 светлых историй из сезона РПЛ
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#РПЛ
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Игрок «Уфы» отказался уходить на замену (хотя судья уже поднял табло). Просто разозлился и доиграл матч
#Ионуца Неделчару
В инстаграме – совсем другой Евсеев. Рассуждает об искусстве, проводит конкурс, пишет ярко и нескучно
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#Вадим Евсеев
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«Это был крик тем обстоятельствам жизни». Евсеев пересматривает тот самый матч с Уэльсом
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#Вадим Евсеев
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«Хорошо играть – это не значит, что очень хорошо». Евсеев – главный генератор мощных фраз в РПЛ
#Вадим Евсеев
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