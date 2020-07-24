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#РПЛ #Артем Дзюба #Футбол #Спартак #Зенит #Оренбург #Краснодар #Уфа #Александр Соболев #Федор Смолов #Ростов #Доменико Тедеско #Динамо #Леонид Слуцкий #Евгений Луценко #Сердар Азмун #Арсенал #Вадим Евсеев #Крылья Советов #Тамбов #Алексей Сутормин #Сергей Семак #Рубин #Денис Попов #Сергей Галицкий #Сергей Овчинников #Евгений Чернов #Малком #Павел Мамаев #Лев Яшин #Урал #Антон Зиньковский #Игорь Смольников

36 светлых историй из сезона РПЛ

6 часов назад

Мы очень часто ругаем русский футбол (конечно, за дело). Но при этом в нем полно хорошего. Поэтому для баланса этот пост – место, где русский футбол выглядит красивым, добрым и приятным.  

Родной, мы все равно тебя любим ❤️

Судья получил мячом от Малкома и позитивно отреагировал – его спародировал паблик «433».

Евгений Турбин, прожигающий взгляд и вдруг палец вверх:

Видео стало вирусным, к нему даже придумали пародию:

Защитник «Ростова» сотворил уникальный  двойной сейв

Бил Смолов – Чернов вытащил с линии. Бил Джорджевич – Чернов снова отразил. Вы видели такое раньше от полевого игрока?

«Ростов» в шутку внес Чернова в заявку вратарем:

Тедеско менее чем за полгода заговорил на русском

Он возглавил «Спартак» в октябре и подтвердил стремление учить русский язык: «Это вопрос уважения к стране, которая вас принимает. Изучение языка имеет фундаментальное значение».

В феврале сказал фразу по-русски, в июне – ответил на вопрос, перед матчем с «Тамбовом» уже получилось целое мини-интервью: «Не знаю. Я замечаю, что мой русский чуть-чуть лучше. Но не знаю».

33-летний форвард «Арсенала» почти догнал Дзюбу и Азмуна, установил рекорд по голам головой

Лишь раз Евгений Луценко доходил до рубежа в десять голов за сезон в РПЛ, а попав в «Арсенал» понабил 15, больше только у Дзюбы и Азмуна. Девять из них – головой, столько в истории РПЛ ни один игрок за сезон не забивал. Луценко добился этого в 33 года.

Почему Луценко забивает так много

Луценко в жизни: пояс по карате, рыбалка, познакомился с женой вк

Семак стал дедушкой в день чемпионства «Зенита»

5 июля Сергею Семаку запомнится навсегда:

  • Падчерица Семака родила дочь. Семак – дедушка в 44 года;
  • «Зенит» красиво обыграл «Краснодар» 4:2 и оформил чемпионство.

Молодой вратарь «Ростова» отказался от бесплатных поездок на такси ради благотворительности

Имя Дениса Попова после игры «Ростова» с «Сочи» известно всей России – десять пропущенных голов, но рекорд по сейвам.

Акция в виде пожизненных бесплатных поездок на такси – не шутка, но Попов этим не воспользовался, а просто передал деньги на лечение детей:

Мамаев и Кокорин нашли команды после освобождения и стали забивать

Оба вышли из тюрьмы в сентябре 2019-го.

Мамаева подписал «Ростов»:

  • Сразу же гол – в первой игре против ЦСКА;
  • Во второй игре тоже гол – «Арсеналу»;
  • После рестарта сыграл шесть матчей – все начинал в стартовом составе.

Кокорин заиграл за «Сочи»:

  • Гол в первом же матче – «Арсеналу»;
  • Позже – еще шесть, правда, половина из них – молодежке «Ростова»;
  • Сыграл десять матчей в 2020-м, все из них – в стартовом составе.

Игроки «Уфы» приехали из самоизоляции на машине, преодолев 2700 километров

Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов выехал из Крыма и по дороге забрал трех одноклубников в Славянске-на-Кубани, Ростове-на-Дону и Саратове.

В дороге долго не спали, громко слушали музыку, питались едой из McDonald’s – так прошло целое путешествие и вышла отличная история:

Не спать 30 часов и проехать 2700 километров на тренировку. Игроки «Уфы» рассказывают о путешествии

Неожиданное открытие – бодрый Евсеев в инстаграме

Огненные послематчевые интервью – это одно. В инстаграме Вадим Евсеев гораздо более открыт и позитивен – пишет подробные посты, причем не только о футболе: там про еду, музыку, книги, искусство. Пожалуй, более яркого инстаграма в РПЛ больше нет ни у кого.

А много ли тренеров так же подробно в соцсетях анализируют прошедший матч?

Но главным мем Евсеева – пас задницей

Шоу из игры с «Динамо»:

Соболев за год прыгнул из самой слабой команды РПЛ в «Спартак» и стал решать в самых горячих матчах

Первая половина 2019-го. Александр Соболев пытается спасти «Енисей» от вылета, но это нереально. Три гола в весенней части сезона никак не помогли.

Первая половина (плюс июль) 2020-го. Соболев – нападающий «Спартака» с ассистами в дерби с «Динамо» и ЦСКА, голом «Зениту», красивыми голами «Арсеналу» и «Ахмату».

Оказывается, в РПЛ можно круто прогрессировать всего за год. Впрочем, это и Луценко подтвердил

Два года назад Соболев играл в ФНЛ, ездил по арендам и мало забивал. Теперь за него платят 5 млн

«Урал» ответил на претензии комментатора – оборудовал новую кабину

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев возмутился обзору из комментаторской кабины: «Коллеги работают из кабины, откуда видна только ПОЛОВИНА ПОЛЯ. Доводы о том, что чтобы увидеть угловой удар или аут справа, нужно с ногами забраться на стол, не работают. Либо тут, либо на улице – вот, что предлагают». Оказалось, что место есть и лучше, только там располагаются сотрудники ФСБ.

«Урал» откликнулся не сразу, но вопрос решил:

Дзюба унес Азмуна подальше от удаления

Момент из матча «Зенита» с «Арсеналом» – Сердар Азмун не захотел уходить на замену с поля через ближайшую бровку и пошел к скамейке. Дзюба схватил Азмуна, а потом вытолкал за пределы поля. «Судья сказал, что если он не перейдет через ту линию, которую он сказал, то Азмун получит красную карточку», – объяснил Дзюба. Желтая у Азмуна уже была.

Тренер «Оренбурга» пошутил над судьей и удалился

В игре «Оренбург» – «Сочи» тренер хозяев Платон Захарчук получил желтую карточку от судьи Вилкова и показал ему такой же жест. Конечно, в шутку, что было ясно и по лицу Захарчука.

Вилков не оценил и выгнал тренера со скамейки.

«То, что вы делаете – это круто. Мы за вас переживаем». Президент клуба РПЛ – тренеру чужой команды

«Рубин» на старте сезона при Романе Шаронове и правда был симпатичен – играл в смелый, атакующий футбол. Сергей Галицкий впечатлился:

Но переживать можно было недолго – «Рубин» перестал быть ярким, он после третьего тура проиграл шесть из семи матчей и вылетел из Кубка, а Шаронов был уволен.

«Зенит» купил Малкома и потроллил его из-за сорванного перехода – «Рома» оценила позитивно

Ролик идет всего 20 секунд, там мелькает перечисление клубов, где числился игрок. 22-23.07.2018 применительно к «Роме» – намек на тот сорванный трансфер (Малкома перехватила «Барселона»).

«Рома» ответила: «Очень гордимся, что ты был с нами, Малком. А теперь иди и принеси все это величие в Российскую лигу. Удачи в «Зените».

«Рубин» представил новичков с картонной фигурой Сутормина

Та шумная история – Алексей Сутормин перешел в «Рубин», не пробыл и двух недель, уехал в «Зенит» за 50 тысяч рублей. Фигура Сутормина была на встрече с новичками и фанатами, а «Зенит» пошутил насчет манекена, с которым столкнулся Заболотный:

А еще «Рубин» креативно ответил на штраф от КДК

Тут все понятно по двум твитам:

Самый ожидаемый матч сезона теперь – «Краснодар» – «Зенит»

В матчах «Спартака» и «Зенита» больше нет голевых феерий, московские дерби перестали быть огненными, зато когда «Зенит» приезжает в Краснодар – начинается красота.

  • 2016: два гола «Краснодара» на последних минутах – из 0:1 в 2:1;
  • 2017: обилие моментов, 29 ударов на двоих;
  • 2019: высокие скорости, много моментов, красивые голы – 2:3;
  • 2020: множество событий, пенальти – забитый и нет, тоже классные голы, всего их шесть на двоих.

Голы через себя в падении – целых три. И какой выбрать?

Так забил Соболев за «Крылья» «Арсеналу»:

А потом – Деспотович «Ахмату»:

А в конце сезона – Бикфалви – «Арсеналу»:

Смольников публично заговорил по-английски

Игорь Смольников после чемпионского матча «Зенита» дал интервью на английском языке. Начал учить его еще при Виллаш-Боаше, три года занимался, периодически встречается с репетитором и сейчас.

Акция «Спасибо врачам»

В рамках акции капитаны команд поблагодарили врачей, которые борются с распространением коронавируса.

А «Зенит» выходил на поле в майках с портретами врачей, умерших из-за коронавируса.

РПЛ рассказала историю переводчика «Крыльев», который говорит на 12 языках

Алексей Везеров учил языки с детства. В «Крыльях» он с 2000 года, хотя футболом не увлекался. Сейчас – может общаться на 12 языках, а переводит еще с десяти. И учит новый.

Премьер-лига опубликовала историю про Везерова в рубрике «Лига профи», где рассказывает о разных интересных людях из российского футбола.

Три игрока «Спартака» ехали 10 км на велосипедах, чтобы пересечь границу

Так нужно было попасть в Россию во время самоизоляции. Из Финляндии так въехали спартаковцы Николоз Кутателадзе, Андреа Романьоли и Малькольм Баду. Попасть в Россию было проще, долетев до Хельсинки, но на машине это сделать бы не получилось: на арендованной в Евросоюзе нельзя въехать в Россию, на чужой – нельзя из-за закрытых границ.

Уже после пересечения границы футболисты сели в клубный автомобиль.

«Уфа» готовилась к рестарту сезона в городе Аша (Челябинская область). Там очень красиво

Пруф:

Нет, на видео – еще круче:

Кокорин перевел миллион на лечение девочки и запустил челлендж среди других футболистов

Полуторагодовалой девочке Арнелле Персаевой требовалось дорогостоящее лечение в США. Кокорин опубликовал в сторис инстаграма документ с переводом миллиона.

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо», где была вспышка коронавируса

На фоне «Сочи», который отказался сделать то же самое с «Ростовом» и побил молодежку 10:1, поступок «Краснодара» был оценен высоко, а «Динамо» поблагодарило соперника.

Матч состоялся перед последним туром, а «Краснодар» проиграл и лишился шансов на прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Мотивация от Овчинникова для молодого вратаря: «Это твои деньги, твои машины, квартиры. А то так и будешь жить с дедушкой»

Воспитание Владислава Торопа:

Слуцкий пришел на шоу к «Ак Барсу» и ел эчпочмаки на скорость

Он возглавил «Рубин» и прилетел на несколько дней в Казань перед сборами.

Крутой ассист Зиньковского – пяткой, отрезав четверых

В последнем туре 2019 года «Крылья» проиграли «Уралу» 2:3, но гол Радоньича всем запомнился – исполнение на уровне, да еще какой шикарный пас Зиньковского:

Игроков «Зенита» перед матчем с ЦСКА в подтрибунке встречали дети

Очень много детской радости. Обнимали Азмуна и Дзюбу, спрашивали, заговорил ли Дриусси по-русски, хвалили Жиркова за голы.

Вратари «Динамо» и «Краснодара» вышли в кепках как у Яшина

Акция – в честь 90-летия со дня рождения Льва Яшина.

Смолов оплатил ремонт алтайского Дома культуры во время шоу Comment Out

Повезло зданию из села Костин Лог. Стоимость ремонта составила 414 тысяч рублей – денег хватило на материалы, а работу сделали местные жители.

«Спартак» исполнил мечту фаната – дедушки из села Оренбургской области

Валентин Николаевич Леонов из села Кардаилово Оренбургской области впервые попал на матч «Спартака» весной 2019-го. В Оренбурге он стоял с плакатом: «Спартак», люблю тебя с 1959 года».

Клуб привез дедушку в Москву, показал город и сводил на футбол. Правда, «Спартак» опять проиграл (и опять «Оренбургу»).

«Урал» пригласил и аплодировал всем стадионом пилотам Airbus-321, которые спасли самолет в кукурузном поле

История из августа 2019-го – лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и столкнулся со стаей чаек. Пилоты экстренно посадили самолет в кукурузном поле, избежав аварии. Летчики получили звания Героев России.

Их чествовали и на матче «Урал» – «Крылья Советов»:

«Тамбов» собрал в Саранске 23 тысячи зрителей

«Тамбов» так и не сыграл ни одного матча в своем городе – был то в Саранске, то в Нижнем Новгороде. Средняя посещаемость этих матчей с учетом тех, куда пускали зрителей – около шести тысяч.

А в конце июля 2019-го собралось даже 23 тысячи. «Тамбов» принимал «Спартак» и победил 2:0.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РПЛ
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Комментарии (5)
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Александр Плеханов
4 часа назад

Вот почитал этот материал, а негативный привкус от сезона все равно остался.

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Илья
3 часа назад

Давай скажу правду тебе, у меня всегда от тебя, всегда один негатив.

Твой материал, всегда хочется читать в туалете, над тобой усраться можно!

=)))

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НИККО
4 часа назад

Ещё судья Анастасия Пустовойтова стала привлекаться к играм РПЛ🔥

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vladik12
2 часа назад

Пока что в очень скромном качестве.

Вон, в Украине Екатерина Монзуль уже не просто регулярно судит, а получает назначение на класико.

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Илья
3 часа назад

Похоже, у нас дном играют лучше, как Вадим Евсеев.

=)))

Прошу на бис.

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#Евгений Чернов
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#Лев Яшин
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