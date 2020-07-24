36 светлых историй из сезона РПЛ

Мы очень часто ругаем русский футбол (конечно, за дело). Но при этом в нем полно хорошего. Поэтому для баланса этот пост – место, где русский футбол выглядит красивым, добрым и приятным.

Родной, мы все равно тебя любим ❤️

Судья получил мячом от Малкома и позитивно отреагировал – его спародировал паблик «433».

Евгений Турбин, прожигающий взгляд и вдруг палец вверх: