- Уфа
- РПЛ
- Вячеслав Кротов
- Гамид Агаларов
- Кирилл Фольмер
- Николай Гиоргобиани
Не спать 30 часов и проехать 2700 километров на тренировку. Игроки «Уфы» рассказывают о путешествии
Четыре футболиста «Уфы» поехали на первый сбор после долгой самоизоляционной паузы и выбрали лучший способ – долгое путешествие по России на авто. Участники – Вячеслав Кротов, Гамид Агаларов, Кирилл Фольмер и Николай Гиоргобиани. На машине Кротов стартовал из поселка Окуневка в Крыму и забирал одноклубников из Славянска-на-Кубани, Ростова-на-Дону и Саратова.
Дорога, дружба, футбол – кайф.
Мы с ними поговорили – заезжали в McDonald’s (на вынос), бодрились под Скриптонита, по дороге их остановили только раз
Вячеслав Кротов: «Провел весь период самоизоляции в деревне в Крыму. Сказали, что нельзя лететь самолетами и посещать общественные места. Пришлось поехать на машине. Других вариантов не было. На самом деле не так тяжело переносить [дорогу], потому что была компания. Так получилось, что я находился на юге и по пути забирал ребят. Николай Гиоргобиани немного помогал. В общей сложности, может, часов 10 он провел за рулем. Легко, потому что ребята веселые.
Я не спал вообще. Да, дорога рубит, но когда ночью за руль в мою машину садится другой человек, то переживаешь просто. Получилось, что не спал 30 часов. Когда началась самоизоляция, я сначала добирался в Крым с семьей и ехал 28 часов без сна. Тогда было много больных – пришлось ехать, не хотелось нигде останавливаться и ночевать. В детстве ездили по 35-38 часов из Астрахани в Сочи.
Какая музыка орала из динамиков? Разная. И Скриптонит, и рэп всякий, и клубная – много всего, все подряд. Потом музыка надоела, один промежуток проехали без нее, а потом опять включили. Это бодрит. Пару раз ночью включали на полную громкость, когда спать хотели – три-четыре песни так послушали.
Ехали на моей машине. У меня Porsche Cayenne. Стаж? Получается, езжу с 2010 года – 10 лет. Нас остановили [по дороге] один раз, а так – без проблем везде проехали. Главное, что не так сильно гнали, дороги хорошие были, хотя где-то плохие. Придерживались нормальной скорости, поэтому спокойно ехали и добрались.
Мы приехали [в Уфу] под вечер. Покушал, помылся, сделал дела по дому. Часов 10 поспал. Может, поменьше. Утром уже был сбор на стадионе. Проводили тест на коронавирус, а потом тренировка. После этого отправились на сбор в Ашу [город в Челябинской области].
Честно сказать, усталость немного была, но терпимо. Человеческий организм – он такой, не знает границ. В клубе сказали: «Спасибо! Красавчик, что забрал ребят и привез их сюда». Без инцидентов, без всего, не посещая общественные места, как нам советовали».
Гамид Агаларов: «Конечно, тяжело. Я провел где-то 21-22 часа в дороге. Они меня подобрали с Ростова-на-Дону. Было тяжело без сна, но весело: общение, шутки, песни, поэтому не скажу, что скучали.
Я как-то ездил в Подольск на автобусе, когда тренировался с основной командой «Анжи» – года два назад, летом это было. Ехали, наверное, около суток. Когда полгода играл за «Анжи» во второй лиге, перебирались на автобусе. Самая дальняя поездка – это Новороссийск. Где-то часов 16. Но автобус, конечно, – по-другому, чем машина: там хоть прилечь можно, чуть-чуть поспать. А в машине в сидячем положении очень тяжело.
Слава [Кротов] только 30 часов не спал. Кто 24, кто 21-22, кто 10 часов были в дороге. Славе тяжело. Менялись с Гиоргобиани: кто уставал – отдыхал, потом опять. Вроде бы нормально, без инцидентов. Пропуск был, и только один раз нас остановили и попросили документы. Мы предоставили, и больше нас не тормозили.
Делали остановки. В основном на заправках: сходить в туалет, что-то взять перекусить. Перед тем как меня забрали, мы зашли в McDonald’s (заказ на вынос). Поели – и опять в путь. Лично я сразу после дороги поспал три часа, а потом уснул где-то в 11 вечера и до 9 утра спал. Все равно: когда приехал, состояние очень тяжелое, голова чуть болела. Наверное, от недосыпа».
«Уфе» большущий респект за такие истории. Клуб мог бы просто сухо выдать, что *** вернулась к тренировкам. И мы никогда бы не узнали, что игроки так добираются из самоизоляции. Скучные комментарии из микст-зоны – прощайте. Рассказы о путешествиях футболистов во время пандемии короны – здрасьте.