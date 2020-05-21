Не спать 30 часов и проехать 2700 километров на тренировку. Игроки «Уфы» рассказывают о путешествии

Четыре футболиста «Уфы» поехали на первый сбор после долгой самоизоляционной паузы и выбрали лучший способ – долгое путешествие по России на авто. Участники – Вячеслав Кротов, Гамид Агаларов, Кирилл Фольмер и Николай Гиоргобиани. На машине Кротов стартовал из поселка Окуневка в Крыму и забирал одноклубников из Славянска-на-Кубани, Ростова-на-Дону и Саратова.

Дорога, дружба, футбол – кайф.

Мы с ними поговорили – заезжали в McDonald’s (на вынос), бодрились под Скриптонита, по дороге их остановили только раз

Вячеслав Кротов: «Провел весь период самоизоляции в деревне в Крыму. Сказали, что нельзя лететь самолетами и посещать общественные места. Пришлось поехать на машине. Других вариантов не было. На самом деле не так тяжело переносить [дорогу], потому что была компания. Так получилось, что я находился на юге и по пути забирал ребят. Николай Гиоргобиани немного помогал. В общей сложности, может, часов 10 он провел за рулем. Легко, потому что ребята веселые.

Я не спал вообще. Да, дорога рубит, но когда ночью за руль в мою машину садится другой человек, то переживаешь просто. Получилось, что не спал 30 часов. Когда началась самоизоляция, я сначала добирался в Крым с семьей и ехал 28 часов без сна. Тогда было много больных – пришлось ехать, не хотелось нигде останавливаться и ночевать. В детстве ездили по 35-38 часов из Астрахани в Сочи.