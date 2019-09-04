Сломанные уши в ММА – это боль, статус, культура. Их восстанавливают хлебным мякишем или делают специально как знак

Как их ломают?

Ушная раковина – это хрящ, который чувствителен к повреждениям и при сильном внешнем воздействии деформируется. При этом в медицинской терминологии нет понятия «перелом уха». Такие травмы называют «ушиб мягких тканей» или «травма ушной раковины».

Основная причина – жесткий контакт уха с поверхностью. Когда борец пытается вырваться из захвата, передние и задние хрящи уха отрываются, а появившееся пространство заполняет кровь. «Из-за этого может перекрыться кровоток, что приведет к застаиванию крови и отмиранию ткани. Это называется некроз.

После получения травмы в ушной раковине образуется свободное пространство, которое заполняется кровью, соединительной тканью и прочей ерундой, которая застывает и придает ушам необычную форму и припухлость», – объясняет исследователь в области биомеханики и профилактики травматизма Уилл Кэрролл. При регулярных травмах уши отвердевают, а мочки превращаются в жесткие шарики.

«Есть ли разница между переломами? Боль одна. Ты ее не ощущаешь во время получения травмы. Ухо болит уже спустя время, когда прикоснешься после появления отека», – рассказывает «Голу» основатель фан-сообщества Dagestan MMA Заур Тихилов.

Сломанные уши могут взорваться. Есть риск потерять слух

Такие травмы – это боль и дискомфорт: ухудшение слуха, шум в ушах, головная боль, затуманенное зрение, отеки лица. В бытовом плане – неудобно спать, носить наушники и даже принимать душ (потому что щиплет).

Стандартный способ восстановления – дренирование [откачивание жидкого содержимого]. Борцы часто занимаются этим самостоятельно: обеззараживают ухо и откачивают из него жидкость с помощью шприца. «Опасность есть только в том, что все манипуляции, которые я видел на просторах интернета, проходят в нестерильных условиях. Есть риск подхватить какую-нибудь инфекцию», – отметил «Голу» спортивный врач Виталий Нартикоев.