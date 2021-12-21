Павел Мамаев

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Футбол
«Химки» объявили о трансфере Павла Мамаева. Он перешел туда свободным агентом из «Ростова»
#Химки
Футбол
Мамаев перешел в «Химки»
#Павел Мамаев
Футбол
Нобель Арустамян ушел с «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым. Назвал его «пиар-перформансом» и не согласился с редполитикой
#Нобель Арустамян
Футбол
Ведущая «Первого канала» спустя полтора года подала в суд на Кокорина и Мамаева. Из-за разбитого стекла автомобиля
#Кокорин и Мамаев
Футбол
Рассмотрение жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву отложено до 13 мая
#Кокорин и Мамаев
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
#Павел Мамаев
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«Алана говорит дочке: «Не забывай, что твой папа мразь». Что было в интервью Мамаева «Матч ТВ», из-за которого ушел Нобель – мы посмотрели его за вас
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#Нобель Арустамян
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Главное про уход Нобеля с «Матч ТВ»: о чем это интервью, что говорят Канделаки и комментаторы, почему вообще мы опять узнаем про Мамаева и его жену
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#Нобель Арустамян
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Ого, судебная история Кокорина и Мамаева еще идет. Адвокаты хотят изменить приговор. Но зачем?
#Кокорин и Мамаев
Мамаев забивает за «Ростов» только важные голы. Три раза – победные
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Еще две стычки из жизни Широкова. Ссорился со Спаллетти и дрался с Глушаковым
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