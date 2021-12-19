Павел Мамаев
РПЛ
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Химки
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#Павел Мамаев #РПЛ #Ростов #Химки

Мамаев перешел в «Химки»

час назад

Статистика Павла Мамаева в этом сезоне РПЛ:

  • 6 матчей (4 в основе).
  • 371 минута на поле.
  • 0 голевых действий.

Его контракт с «Ростовом» истекал в конце декабря, и еще месяц назад инсайды говорили, что стороны не продлят соглашения. Недавно появилась информация, что Мамаев договаривается с «Химками» о переходе. Сейчас член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил договоренность с Мамаевым:

«Подписали контракт с Мамаевым. Паша – игрок «Химок».

Мамаеву 33 года. В его карьере это пятый клуб.

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Источник:
Чемпионат
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