Мамаев перешел в «Химки»

Статистика Павла Мамаева в этом сезоне РПЛ:

6 матчей (4 в основе).

371 минута на поле.

0 голевых действий.

Его контракт с «Ростовом» истекал в конце декабря, и еще месяц назад инсайды говорили, что стороны не продлят соглашения. Недавно появилась информация, что Мамаев договаривается с «Химками» о переходе. Сейчас член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил договоренность с Мамаевым:

«Подписали контракт с Мамаевым. Паша – игрок «Химок».

Мамаеву 33 года. В его карьере это пятый клуб.