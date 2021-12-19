Павел Мамаев
РПЛ
Ростов
Химки
Мамаев перешел в «Химки»
час назад
Статистика Павла Мамаева в этом сезоне РПЛ:
- 6 матчей (4 в основе).
- 371 минута на поле.
- 0 голевых действий.
Его контракт с «Ростовом» истекал в конце декабря, и еще месяц назад инсайды говорили, что стороны не продлят соглашения. Недавно появилась информация, что Мамаев договаривается с «Химками» о переходе. Сейчас член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил договоренность с Мамаевым:
«Подписали контракт с Мамаевым. Паша – игрок «Химок».
Мамаеву 33 года. В его карьере это пятый клуб.
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