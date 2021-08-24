«Алана говорит дочке: «Не забывай, что твой папа мразь». Что было в интервью Мамаева «Матч ТВ», из-за которого ушел Нобель – мы посмотрели его за вас

24 августа в середине дня Нобель Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ». Связал он это с выходом интервью о разводе Павла Мамаева. Подробнее эту историю мы разобрали здесь:

Главное про уход Нобеля с «Матч ТВ»: о чем это интервью, что говорят Канделаки и комментаторы, почему вообще мы опять узнаем про Мамаева и его жену

Вечером этого же дня вышло интервью с Мамаевым. Арустамян с ним немного поговорил о сборной («Любому футболисту реально вернуться в сборную при Карпине. Георгич – из тех тренеров, кто отталкивается исключительно от пользы сборной, чтобы дать результат»), услышал пару комплиментов в адрес Семина и задал пару вопросов относительно будущего Мамаева.

Все остальное эфирное время было завязано на обсуждении развода Павла Мамаева с его женой Аланой. Мы посмотрели это эмоциональное интервью за вас и выделили главное: