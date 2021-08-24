Нобель Арустамян
РПЛ
Павел Мамаев
Ростов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Нобель Арустамян #РПЛ #Ростов #Павел Мамаев

«Алана говорит дочке: «Не забывай, что твой папа мразь». Что было в интервью Мамаева «Матч ТВ», из-за которого ушел Нобель – мы посмотрели его за вас

вчера, 22:05

24 августа в середине дня Нобель Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ». Связал он это с выходом интервью о разводе Павла Мамаева. Подробнее эту историю мы разобрали здесь:

Главное про уход Нобеля с «Матч ТВ»: о чем это интервью, что говорят Канделаки и комментаторы, почему вообще мы опять узнаем про Мамаева и его жену

Вечером этого же дня вышло интервью с Мамаевым. Арустамян с ним немного поговорил о сборной («Любому футболисту реально вернуться в сборную при Карпине. Георгич – из тех тренеров, кто отталкивается исключительно от пользы сборной, чтобы дать результат»), услышал пару комплиментов в адрес Семина и задал пару вопросов относительно будущего Мамаева.

Все остальное эфирное время было завязано на обсуждении развода Павла Мамаева с его женой Аланой. Мы посмотрели это эмоциональное интервью за вас и выделили главное:

В какой-то момент Мамаев начал говорить, что счастлив с нынешней девушкой Надей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: телеграм-канал «Матч ТВ»
Недавно на «Матч ТВ» был другой огненный эфир:
«Наш долг – верить в бога и болеть за Россию». Лучшие цитаты Бузовой из того самого эфира «Матч ТВ»
Бузова рыдает и кричит на Губерниева – самый дикий эфир в истории «Матч ТВ». Про Евро!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Нобель Арустамян
#РПЛ
#Ростов
#Павел Мамаев