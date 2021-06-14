Ольга Бузова
Евро-2020
Матч ТВ
Россия
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#Ольга Бузова #Евро-2020 #Россия #Матч ТВ

«Наш долг – верить в бога и болеть за Россию». Лучшие цитаты Бузовой из того самого эфира «Матч ТВ»

час назад

Ольга Бузова появилась в эфире «Матч ТВ»: поговорила о поражении России в матче с Бельгией и поскандалила с Дмитрием Губерниевым (да-да, даже разревелась).

Бузова рыдает и кричит на Губерниева – самый дикий эфир в истории «Матч ТВ». Про Евро!

Мы собрали лучшие цитаты Бузовой из эпохального эфира. На память для истории.

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Бузова рыдает и кричит на Губерниева – самый дикий эфир в истории «Матч ТВ». Про Евро!
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