Ольга Бузова
Евро-2020
Матч ТВ
Россия
«Наш долг – верить в бога и болеть за Россию». Лучшие цитаты Бузовой из того самого эфира «Матч ТВ»
час назад
Ольга Бузова появилась в эфире «Матч ТВ»: поговорила о поражении России в матче с Бельгией и поскандалила с Дмитрием Губерниевым (да-да, даже разревелась).
Бузова рыдает и кричит на Губерниева – самый дикий эфир в истории «Матч ТВ». Про Евро!
Мы собрали лучшие цитаты Бузовой из эпохального эфира. На память для истории.
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