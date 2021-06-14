Гимн Шотландии на этом Евро – диско из 70-х. Под эту песню игрок на мальчишнике танцевал в платье и чулках

В этом году Консидайн (не попал в финальную заявку Евро) подробно рассказал, как это видео появилось.

«Мы с родственниками отмечали рождение сына. И всю ночь пятницы мы в караоке пели эту буги-песню. Утром в субботу мы с утра продолжили пить вино, а потом сели в такси и я услышал от своего шафера: «Сегодня мы сделаем видео. Музыкальное видео!»

Потом мы выпили пива и пришли в огромную студию с кучей грима. Я разоделся, дяди и мой отец. Меня спросили, знаю ли я слова песни. Я сказал, что помню только припев. Следующие часов пять мы снимали клип, постепенно он становился все нелепее, мы снимали с себя одежду.

На свадьбе видео не очень хорошо приняли, но один мой друг до сих пор носит тот наряд. После матча с Сербией, когда команда спела песню, мне позвонила солистка группы и поблагодарила».

Вот так, кстати, звучит оригинал.