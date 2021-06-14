Гимн Шотландии на этом Евро – диско из 70-х. Под эту песню игрок на мальчишнике танцевал в платье и чулках
Но эта традиция новая и появилась только в 2020 году, когда в сборную впервые попал 33-летний защитник Эндрю Консидайн. Главная веселая история о нем – мальчишник в 2015 году, когда Консидайн серьезно зажег: надел чулки, бюстгальтер, накрасил губы и станцевал под ту самую песню с другими парнями. Одного он даже поцеловал.
В этом году Консидайн (не попал в финальную заявку Евро) подробно рассказал, как это видео появилось.
«Мы с родственниками отмечали рождение сына. И всю ночь пятницы мы в караоке пели эту буги-песню. Утром в субботу мы с утра продолжили пить вино, а потом сели в такси и я услышал от своего шафера: «Сегодня мы сделаем видео. Музыкальное видео!»
Потом мы выпили пива и пришли в огромную студию с кучей грима. Я разоделся, дяди и мой отец. Меня спросили, знаю ли я слова песни. Я сказал, что помню только припев. Следующие часов пять мы снимали клип, постепенно он становился все нелепее, мы снимали с себя одежду.
На свадьбе видео не очень хорошо приняли, но один мой друг до сих пор носит тот наряд. После матча с Сербией, когда команда спела песню, мне позвонила солистка группы и поблагодарила».
Вот так, кстати, звучит оригинал.
Участника Baccara Мария Мендиола позже публично благодарила шотландцев за вторую популярность песни:
«Я сидела дома во время пандемии. И вы не можете представить, как это видео подняло мне настроение. Особенно хочу сказать спасибо Энди Консидайну, который сделал меня счастливой спустя 43 года».
В 2020-м шотландцы вернули «Yes Sir, I Can Boogie» в топы чартов iTunes и Spotify
В 2021-м, перед началом Евро, шотландский симфонический оркестр сыграл песню по зуму.
Фанаты поют песню на стадионе, и если видите в твиттере цитату из припева, то да – это скорее всего шотландский фанат.