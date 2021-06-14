Шотландия
Евро-2020
музыка
Эндрю Консидайн
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#Шотландия #Евро-2020 #музыка #Эндрю Консидайн

Гимн Шотландии на этом Евро – диско из 70-х. Под эту песню игрок на мальчишнике танцевал в платье и чулках

27 минут назад

Главная песня Шотландии на Евро – диско-хит 70-х от испанского дуэта Baccara «Yes Sir, I Can Boogie».

Об этом все узнали, когда шотландцы спели песню после победы над Сербией и попали на Евро-2020.

Но эта традиция новая и появилась только в 2020 году, когда в сборную впервые попал 33-летний защитник Эндрю Консидайн. Главная веселая история о нем – мальчишник в 2015 году, когда Консидайн серьезно зажег: надел чулки, бюстгальтер, накрасил губы и станцевал под ту самую песню с другими парнями. Одного он даже поцеловал.

В этом году Консидайн (не попал в финальную заявку Евро) подробно рассказал, как это видео появилось.

«Мы с родственниками отмечали рождение сына. И всю ночь пятницы мы в караоке пели эту буги-песню. Утром в субботу мы с утра продолжили пить вино, а потом сели в такси и я услышал от своего шафера: «Сегодня мы сделаем видео. Музыкальное видео!»

Потом мы выпили пива и пришли в огромную студию с кучей грима. Я разоделся, дяди и мой отец. Меня спросили, знаю ли я слова песни. Я сказал, что помню только припев. Следующие часов пять мы снимали клип, постепенно он становился все нелепее, мы снимали с себя одежду.

На свадьбе видео не очень хорошо приняли, но один мой друг до сих пор носит тот наряд. После матча с Сербией, когда команда спела песню, мне позвонила солистка группы и поблагодарила».

Вот так, кстати, звучит оригинал.

Участника Baccara Мария Мендиола позже публично благодарила шотландцев за вторую популярность песни:

«Я сидела дома во время пандемии. И вы не можете представить, как это видео подняло мне настроение. Особенно хочу сказать спасибо Энди Консидайну, который сделал меня счастливой спустя 43 года».

В 2020-м шотландцы вернули «Yes Sir, I Can Boogie» в топы чартов iTunes и Spotify

В 2021-м, перед началом Евро, шотландский симфонический оркестр сыграл песню по зуму.

Фанаты поют песню на стадионе, и если видите в твиттере цитату из припева, то да – это скорее всего шотландский фанат.

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