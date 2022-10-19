Спустя много лет «Мумий Тролль» выпустили «Владивосток-3000» – и это аудиоспектакль
16 октября Илье Лагутенко исполнилось 54 года, а его группе «Мумий Тролль» – 39. В этот день телеграм-канал группы рассказал об аудиоспектакле по фантастической повести Ильи Лагутенко и Василия Авченко «Владивосток-3000».
И заодно предложил к прослушиванию первую серию. Это «Владивосток 3000. Часть 1. Пацифида». Послушать ее можно на разных платформах – «Яндекс», вк, ютуб, Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer.
Что включает в себя аудиоспектакль «Владивосток-3000»: там по-другому звучат песни, а оформлял его сам Лагутенко
Что нужно знать:
🎸 Аудиоверсия повести разрабатывалась еще в пандемию коронавируса.
🎸 «Мумий Тролль» называет формат экспериментом в жанре аудиодрамы.
🎸 Что еще интересно фанатам: новое звучание сразу нескольких песен, включая «Владивосток-2000», «Утекай», «Кот кота», «Медведица».
🎸 Плюс новая песня «Корюшка» – записана группами «Мумий Тролль» и hehehe.
🎸 Обложку для аудиоспектакля и иллюстрации создал Лагутенко.
Что содержится в первой части аудиоспектакля:
🎧 В начале Лагутенко и Авченко рассказали о книге.
🎧 Далее зачитывались отрывки из первой главы.
🎧 В перерывах – музыкальные вставки.
🎧 Первая часть длится 28 минут.
Как сообщает группа, новые эпизоды будут выходить каждую неделю.
Что говорят создатели: Лагутенко было скучно делать аудиокнигу, а продюсер называет проект новым миром
Лагутенко считал «Владивосток-3000» хорошим сюжетом для кино и даже обсуждал адаптацию сценария с Янковским и Бекмамбетовым. А во время пандемии стал делать аудиокнигу самостоятельно, но на третьей странице наскучило.
Он вспоминал: «Я поделился соображениями о создании аудиоспектакля с Олей Чучадеевой. Именно она и взяла на себя продюсерские обязанности, познакомила меня с Сашей Пронькиным. Мне показалось, что мы все поняли друг друга с полуслова».
Пронькин назвал главной особенностью проекта идейную составляющую – утопия, основанная на реальном Владивостоке, где узнаваема каждая улица, но все помещено в мистическое пространство. Как он описывает проект: «Новый мир, с узнаваемыми русскими чертами, но с совершенно другим внутренним устройством, которого нам так не хватает».
«Владивосток-3000» – что это такое: фантастическая киноповесть о параллельном мире-пространстве
Что сказано в аннотации: «В ней черты настоящего Владивостока слились с чертами его альтернативных, но нереализованных воплощений – от английского Порт-Мэя до китайского Хайшеньвэя».
И еще – о том, что это за книга: «Романтическая мечта о Тихоокеанской республике, где власть принадлежит морским офицерам. Мечта об идеальном городе-порте - свободном, экологически чистом, независимом, где никто не обращает внимание, с какой стороны у машины руль, а добыча даров моря из отрасли экономики превратилась во всеобъемлющую полумистическую республиканскую марикультуру».
Что сподвигло Лагутенко на написание: «Городские мифы и легенды, которые мы слышали мальчишками, воспоминания родственников вкупе с личными наблюдениями за трансформациями, происходившими во Владивостоке в 90-е».
Она была издана в 2012 году.