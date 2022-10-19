Спустя много лет «Мумий Тролль» выпустили «Владивосток-3000» – и это аудиоспектакль

Что говорят создатели: Лагутенко было скучно делать аудиокнигу, а продюсер называет проект новым миром

Лагутенко считал «Владивосток-3000» хорошим сюжетом для кино и даже обсуждал адаптацию сценария с Янковским и Бекмамбетовым. А во время пандемии стал делать аудиокнигу самостоятельно, но на третьей странице наскучило.

Он вспоминал: «Я поделился соображениями о создании аудиоспектакля с Олей Чучадеевой. Именно она и взяла на себя продюсерские обязанности, познакомила меня с Сашей Пронькиным. Мне показалось, что мы все поняли друг друга с полуслова».

Пронькин назвал главной особенностью проекта идейную составляющую – утопия, основанная на реальном Владивостоке, где узнаваема каждая улица, но все помещено в мистическое пространство. Как он описывает проект: «Новый мир, с узнаваемыми русскими чертами, но с совершенно другим внутренним устройством, которого нам так не хватает».