20 самых ярких выступлений «Фабрики звезд»: плачущий макияж Тимати, дисс на Губина (что?), первое появление Глюкозы вживую
«Корни» – «Я теряю корни»
Первый большой хит первой «Фабрики» – собранная Игорем Матвиенко группа выиграла конкурс и подарила прилипчивое: «И я теряю корниии…». После группа еще несколько лет выпускала относительно успешные песни, но к уровню «Корней» так и не вернулась.
Михаил Гребенщиков – «Танцы-обниманцы»
Мемные песни делали еще в начале нулевых. Гребенщиков был самым веселым участником первой «Фабрики», который даже занял третье место. Но у него получился всего один хит – где рифмуются «обниманцы» и «испанцы».
Кристиан Лейних – «Зажигай солнце»
Очень редкий для «Фабрики» поэтичный участник. Под скромные клавиши он покорял строчками про осень и любовь. И после проекта не вписался в шоу-бизнес.
Юлия Савичева – «Высоко»
Совсем молодая девушка с дредами поет главную мощь второй «Фабрики». Максим Фадеев в форме – тонкая мелодия и разрыв в припеве – новая звезда готова.
Пьер Нарцисс – «Шоколадный заяц»
Единственный хит Пьера Нарцисса – немного странный в современных реалиях, но запоминающийся и веселый.
Глюк'oZa, Юлия Савичева, Елена Темникова и Мария Ржевская – «Невеста»
До этого выступления певица Глюк'oZa была только героиней клипов-мультиков. И многие предполагали: никакой певицы нет, это хитрый продюсерский ход. Но нет – на сцену вышла 17-летняя Наталья Ионова и начала новый этап карьеры.
Никита Малинин – «Котенок»
Давайте честно: в свое время вы могли ненавидеть эту песню за излишнюю слащавость. Но в 2003-м от нее не деться. Парень в белой майке выиграл «Фабрику» и на время стал популярнее отца – исполнителя серьезных романсов.
Антон Зацепин – «Ниже ростом»
Очень неожиданный дисс в эпоху, когда этого слова в России не знали. Антон Зацепин поет песню Игоря Николаева, где в припеве «Ниже ростом только Губин». В разное время Губин то обижался, то нормально реагировал на песню. А Николаев говорил, что ничего обидного в текст не вкладывал.
Леонид Агутин – «Граница»
Неожиданный ход. Вместо «Отпетых мошенников» чисто мужскую песню с Агутиным поют девушки третьей «Фабрики».
«Фабрика звезд 4» – «Россия-чемпионка»
Вы точно слышали эту песню в шоу «Большие гонки», но впервые она прозвучала на «Фабрике» еще до того, как русские звезды бегали от французских быков. Мегапозитивный патриотизм, который до сих пор исполняется на соответствующих мероприятиях.
Тимати – «Плачут небеса»
Один из главных хайлайтов в истории «Фабрики звезд». Тимати поет свою самую лиричную песню, да так, что не выдерживает макияж. Все это было признанием в любви к Алексе – певице, которая входила в «Банду» – группу, которая не долго жила после «Фабрики».
Мигель – «Песня настоящего фаната Кайли Миноуг»
Да, Мигель из «Танцев» тоже участвовал на «Фабрике». И запомнился странной песней-признанием к певице Кайли Миноуг. В конце выступления как будто бы Миноуг появляется на самом деле и поет свои хиты. Но, увы, это только шутка.
Алла Пугачева – «Кафешка»
Пугачева после всех обещаний уйти со сцены несколько раз появлялась на «Фабрике», где была однажды главным наставником. И даже пела на проекте новые песни.
Дарья Клюшникова – «Сердце не тронешь»
Клюшниковой тут всего 14 лет. Хотя на «Фабрику» пускали только 16 лет. И пела девушка слишком по-взрослому – о любви и расставании.
Елена Кукарская – «По маленькой»
19-летняя девушка ловит вайб Верки Сердючки. Смотрится это странно, но хит для свадеб и пьяных посиделок в провинции получился.
Лена Кауфман – «Я отрываюсь от земли»
Кауфман недолго продержалась на пятой «Фабрике», но вместе с Игорем Матвиенко сделала самую стильную песню проекта. Послушайте припев – очень свежо даже для нынешней русской поп-музыки.
«Куба» – «Я сделаю все»
Эксперимент пятой «Фабрики». Игорь Матвиенко придумывает веселую группу из двух девушек, которые играют в школьниц (получилась лайт-версия «Тату»). «Куба» не выстреливает, но оставляет в истории припев «Я сделаю все, на что я способна…»
Согдиана – «Сердце-магнит»
Один из главных хитов «Фабрики-6». Певица Согдиана поймала моду на восточные мотивы в попсовых песнях – и надолго осталась в ротации тв и радио.
БиС – «Твой или ничей»
В последней, седьмой, «Фабрике» тоже к концу проекта сложилась группа. Константин Меладзе немного опоздал с классическим бойзбендом, но группа БиС (тут нехитро зашифрованы фамилии участников – Бикбаев и Соколовский) один хит все же выдала.
Рита Дакота – «Спички»
Фаворитка седьмой «Фабрики» сама написала популярную песню, хотя тем проектом занимались братья Меладзе.