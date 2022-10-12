20 самых ярких выступлений «Фабрики звезд»: плачущий макияж Тимати, дисс на Губина (что?), первое появление Глюкозы вживую

Очень неожиданный дисс в эпоху, когда этого слова в России не знали. Антон Зацепин поет песню Игоря Николаева, где в припеве «Ниже ростом только Губин». В разное время Губин то обижался, то нормально реагировал на песню. А Николаев говорил, что ничего обидного в текст не вкладывал.

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