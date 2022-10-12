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#музыка #Тимати #Алла Пугачева #Фабрика звезд
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20 самых ярких выступлений «Фабрики звезд»: плачущий макияж Тимати, дисс на Губина (что?), первое появление Глюкозы вживую

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«Корни» – «Я теряю корни»

Первый большой хит первой «Фабрики» – собранная Игорем Матвиенко группа выиграла конкурс и подарила прилипчивое: «И я теряю корниии…». После группа еще несколько лет выпускала относительно успешные песни, но к уровню «Корней» так и не вернулась.

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Михаил Гребенщиков – «Танцы-обниманцы»

Мемные песни делали еще в начале нулевых. Гребенщиков был самым веселым участником первой «Фабрики», который даже занял третье место. Но у него получился всего один хит – где рифмуются «обниманцы» и «испанцы». 

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Кристиан Лейних – «Зажигай солнце»

Очень редкий для «Фабрики» поэтичный участник. Под скромные клавиши он покорял строчками про осень и любовь. И после проекта не вписался в шоу-бизнес. 

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Юлия Савичева – «Высоко»

Совсем молодая девушка с дредами поет главную мощь второй «Фабрики». Максим Фадеев в форме – тонкая мелодия и разрыв в припеве – новая звезда готова.

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Пьер Нарцисс – «Шоколадный заяц»

Единственный хит Пьера Нарцисса – немного странный в современных реалиях, но запоминающийся и веселый.

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Как появилась песня «Шоколадный заяц» – странный хит русской попсы: Фадеев сделал ее для денег и передал права Пьеру Нарциссу
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Глюк'oZa, Юлия Савичева, Елена Темникова и Мария Ржевская – «Невеста»

До этого выступления певица Глюк'oZa была только героиней клипов-мультиков. И многие предполагали: никакой певицы нет, это хитрый продюсерский ход. Но нет – на сцену вышла 17-летняя Наталья Ионова и начала новый этап карьеры.

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Никита Малинин – «Котенок»

Давайте честно: в свое время вы могли ненавидеть эту песню за излишнюю слащавость. Но в 2003-м от нее не деться. Парень в белой майке выиграл «Фабрику» и на время стал популярнее отца – исполнителя серьезных романсов.

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Антон Зацепин – «Ниже ростом»

Очень неожиданный дисс в эпоху, когда этого слова в России не знали. Антон Зацепин поет песню Игоря Николаева, где в припеве «Ниже ростом только Губин». В разное время Губин то обижался, то нормально реагировал на песню. А Николаев говорил, что ничего обидного в текст не вкладывал.

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Леонид Агутин – «Граница»

Неожиданный ход. Вместо «Отпетых мошенников» чисто мужскую песню с Агутиным поют девушки третьей «Фабрики».

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«Фабрика звезд 4» – «Россия-чемпионка»

Вы точно слышали эту песню в шоу «Большие гонки», но впервые она прозвучала на «Фабрике» еще до того, как русские звезды бегали от французских быков. Мегапозитивный патриотизм, который до сих пор исполняется на соответствующих мероприятиях.

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Тимати – «Плачут небеса»

Один из главных хайлайтов в истории «Фабрики звезд». Тимати поет свою самую лиричную песню, да так, что не выдерживает макияж. Все это было признанием в любви к Алексе – певице, которая входила в «Банду» – группу, которая не долго жила после «Фабрики».

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Мигель – «Песня настоящего фаната Кайли Миноуг»

Да, Мигель из «Танцев» тоже участвовал на «Фабрике». И запомнился странной песней-признанием к певице Кайли Миноуг. В конце выступления как будто бы Миноуг появляется на самом деле и поет свои хиты. Но, увы, это только шутка.

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Алла Пугачева – «Кафешка»

Пугачева после всех обещаний уйти со сцены несколько раз появлялась на «Фабрике», где была однажды главным наставником. И даже пела на проекте новые песни.

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Дарья Клюшникова – «Сердце не тронешь»

Клюшниковой тут всего 14 лет. Хотя на «Фабрику» пускали только 16 лет. И пела девушка слишком по-взрослому – о любви и расставании.

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Елена Кукарская – «По маленькой»

19-летняя девушка ловит вайб Верки Сердючки. Смотрится это странно, но хит для свадеб и пьяных посиделок в провинции получился.

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Лена Кауфман – «Я отрываюсь от земли»

Кауфман недолго продержалась на пятой «Фабрике», но вместе с Игорем Матвиенко сделала самую стильную песню проекта. Послушайте припев – очень свежо даже для нынешней русской поп-музыки.

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«Куба» – «Я сделаю все»

Эксперимент пятой «Фабрики». Игорь Матвиенко придумывает веселую группу из двух девушек, которые играют в школьниц (получилась лайт-версия «Тату»). «Куба» не выстреливает, но оставляет в истории припев «Я сделаю все, на что я способна…»

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Согдиана – «Сердце-магнит»

Один из главных хитов «Фабрики-6». Певица Согдиана поймала моду на восточные мотивы в попсовых песнях – и надолго осталась в ротации тв и радио.

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Как «Клон» стал феноменом и главным бразильским сериалом в России, который все помнят даже спустя 20 лет
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БиС – «Твой или ничей»

В последней, седьмой, «Фабрике» тоже к концу проекта сложилась группа. Константин Меладзе немного опоздал с классическим бойзбендом, но группа БиС (тут нехитро зашифрованы фамилии участников – Бикбаев и Соколовский) один хит все же выдала.

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Рита Дакота – «Спички»

Фаворитка седьмой «Фабрики» сама написала популярную песню, хотя тем проектом занимались братья Меладзе.

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