Как появилась песня «Шоколадный заяц» – странный хит русской попсы: Фадеев сделал ее для денег и передал права Пьеру Нарциссу
Умер Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет. Многие запомнят его по песне «Шоколадный заяц», которая стала главным хитом в его карьере. Она была частью альбома с одноименным названием, в который входили 12 треков.
Альбом вышел в ноябре 2003 года. Его авторы – Максим Фадеев, Ирина Секачева и Александр Сахаров. О написании этой песни рассказывала ученица и коллега Фадеева Татьяна Иванова в 2018 году:
«Крайняя наша встреча с Максимом и Светланой [мама Максима Фадеева] состоялась 15 лет назад. Мы тогда беседовали с Максимом о его творчестве. Я сказала: «Ну что это за песня – «Шоколадный заяц»?» А он мне ответил: «Таня, а что ты хочешь? Мне надо писать те песни, которые нравятся публике. Ты же понимаешь, что я нездоровый человек, должен заботиться о своей семье. Вот для денег я пишу это, а для души и людей, которых я люблю – другое».
Сотрудничество Фадеева и Нарцисса началось после «Фабрики звезд-2». Нарцисс не победил на ней, но приглянулся Фадееву. А окружение, работавшее с Фадеевым в то время, говорило: Нарцисс появился в нужное время, когда у Фадеева в голове уже была задумка о песне.
Альбом «Шоколадный заяц» так и остался единственным в карьере Нарцисса. А трек «Шоколадный заяц» – самым популярным в его жизни. Нарцисс говорил, что с 2003-го он миллион раз исполнял ег на корпоративах, творческих вечерах и просто для друзей. Из-за этого за ним закрепилась слава артиста одной песни. Но, кажется, Нарцисса это не особо смущало:
«Я не знаю, кто не хочет петь свои песни. Это вранье. Мои друзья-артисты просто на понтах каких-то. Как ты можешь не любить песню, которая тебя кормит? Для кого мы поем? Для публики. Если публике нравится эта песня, хотите, 10 раз я ее спою. И на бис спою. Потому что мы выступаем для народа. «Я устал петь эту песню» – это вранье. Потому что, наоборот, это песни, которые меня толкают вперед».
Права на эту песню Пьер получил лично от Фадеева, о чем рассказал в последнем интервью:
«Я помню, когда Максим Фадеев передал мне эту песню. Это было вечером. Он мне сказал: «Запомни, эту песню будут исполнять твои дети, твои внуки, твои праправнуки». И это правда. Я сейчас приезжаю на площадку – 10–15 тысяч человек на площадке, такие малявки. Они, когда родились, не знали эту песню, но все поют наизусть. Это же приятно».
С лейблом Фадеева Нарцисс сотрудничал до 2010 года. После этого Нарцисс занимался своей карьерой самостоятельно, но очень положительно отзывался о Фадееве.
Немного фактов вокруг знаменитой песни Пьера Нарцисса:
• Позже, когда песня набрала популярность, ее название стало неофициальным прозвищем Пьера Нарцисса: «Я к этому нормально отношусь. У меня вообще-то есть имя, но и так тоже неплохо. Сразу видна любовь народа ко мне. Значит, людям действительно нравится песня».
• Еще об отношении Нарцисса к этой песне: «Я ее обожаю. Меня не беспокоит ее критика. Она простая, но звучная. Люди знают меня благодаря этой песне. Никогда не придумаю ничего лучше, чем «Шоколадный заяц». Ну и пусть. Я просто буду петь ее чаще».
• Эту песню ремиксили диджеи. Он пел ее вместе с Катей Лель и другими артистами. Лель говорила, что ей и ее публике нравится эта песня: она простая и цепляющая.
• В чем смысл песни? В 2004-м Фадеев объяснил его так: «Не нужно искать скрытых смыслов. Это песня горячего парня, который нравится девушкам». В том же году филолог и журналист Вячеслав Шадронов сказал, что это песня о ритуальном жертвоприношении тотемного животного, в центре которого находится заяц.
• Многие эту песню нашли оскорбительной для Нарцисса. Его ответ: «Это абсолютно не так. Я не вижу ничего плохого в этой песне. Она веселая и забавная и никого не оскорбляет. В ней герой нравится девушкам. Вот и все, ничего большего».
• Кстати, у Нарцисса есть еще одна песня со словом «шоколадный» – «Шоколадная любовь». Ее Нарцисс выпустил в 2022 году.