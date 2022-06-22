Как появилась песня «Шоколадный заяц» – странный хит русской попсы: Фадеев сделал ее для денег и передал права Пьеру Нарциссу

Альбом «Шоколадный заяц» так и остался единственным в карьере Нарцисса. А трек «Шоколадный заяц» – самым популярным в его жизни. Нарцисс говорил, что с 2003-го он миллион раз исполнял ег на корпоративах, творческих вечерах и просто для друзей. Из-за этого за ним закрепилась слава артиста одной песни. Но, кажется, Нарцисса это не особо смущало:

«Я не знаю, кто не хочет петь свои песни. Это вранье. Мои друзья-артисты просто на понтах каких-то. Как ты можешь не любить песню, которая тебя кормит? Для кого мы поем? Для публики. Если публике нравится эта песня, хотите, 10 раз я ее спою. И на бис спою. Потому что мы выступаем для народа. «Я устал петь эту песню» – это вранье. Потому что, наоборот, это песни, которые меня толкают вперед».

Права на эту песню Пьер получил лично от Фадеева, о чем рассказал в последнем интервью:

«Я помню, когда Максим Фадеев передал мне эту песню. Это было вечером. Он мне сказал: «Запомни, эту песню будут исполнять твои дети, твои внуки, твои праправнуки». И это правда. Я сейчас приезжаю на площадку – 10–15 тысяч человек на площадке, такие малявки. Они, когда родились, не знали эту песню, но все поют наизусть. Это же приятно».

С лейблом Фадеева Нарцисс сотрудничал до 2010 года. После этого Нарцисс занимался своей карьерой самостоятельно, но очень положительно отзывался о Фадееве.

Немного фактов вокруг знаменитой песни Пьера Нарцисса:

• Позже, когда песня набрала популярность, ее название стало неофициальным прозвищем Пьера Нарцисса: «Я к этому нормально отношусь. У меня вообще-то есть имя, но и так тоже неплохо. Сразу видна любовь народа ко мне. Значит, людям действительно нравится песня».