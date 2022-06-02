История песни «На заре» – феномена русской музыки, который все полюбили спустя 30 лет после выхода
Песня «На заре» – главный хит не самой известной группы «Альянс» (вы вряд ли о ней слышали вне контекста этой песни).
«На заре» всегда была известной и уважаемой песней, но серьезно взлетела в интернет-эпоху – больше 10 млн просмотров у клипа и выступления под фонограмму, каверы звезд и три исполнения на шоу «Голос».
Отвечаем на главные вопросы: как создавалась песня и в чем же ее магия?
В 2019-м участники «Альянса» рассказали ютуб-каналу DJ Dimixer о создании «На заре» и что ее окружало. Это самый полный ликбез о песне. Вот основные инсайды оттуда:
☀️ Вы точно помните модного усатого мужчину на синтезаторе с выступления «Альянса» во время телемоста «Москва – Ленинград». Его зовут Олег Парастаев, и это он все придумал: музыку припева и слова. Музыку вступления и куплетов сделали другие участники «Альянса».
☀️ Парастаев несколько раз рассказывал, как придумал «На заре». Когда он пришел в «Альянс», то группа играла программу из девяти песен: «Они все хорошие такие, нью-вейв настоящий, но все ровные, одинаковые – надо расшевелить хозяйство. Я пришел домой и сразу придумал мотив припева [без слов «На заре»]. Потом я спросил [лидера группы Игоря] Журавлева, на какую букву ему удобно петь. Е? Я ответил – на «На заре». На следующий день я принес на репетицию готовую песню».
☀️ Журавлева удивила запись песни – «невиданные для СССР инструменты, многоканальный магнитофон». Но времени на запись и сведение было мало – «Альянс» справился за четыре часа. Припев записывался не цельно, а по фразам – это оказался самый сложный кусок песни.
☀️ Песню записывал Игорь Замарев – один из главных звукорежиссеров СССР (работал с Муслимом Магомаевым). Но запись все равно проходила в андеграундной студии – одной из лучших в стране. Замарев записывал «Альянс» бесплатно.
☀️ То самое выступление «Альянса» сыграно под фонограмму – технически сыграть живьем было нереально.
☀️ Откуда у Парастаева в СССР полицейская кепка США? Подарила знакомая стюардесса, которая бывала в Майами. Но потом она забрал ее обратно и выкинула. Тоже случилось со стильными очками – их выкинула жена Парастаева.
Почему «На заре» – культовая песня? И почему на нее так любят делать каверы (Баста, Монеточка, американский фрешмен)?
«На заре» – песня, тонко работающая на чувство ностальгии – даже для тех, кто не жил в СССР. Выступление с телемоста «Москва – Ленинград» окутывает теплотой и показывает другой СССР – интеллигентный и осмысленный (популярный комментарий – «посмотрите, какие лица в зале!»)
Песня создана, чтобы под нее вспоминать детство, влюбляться, наполняться доброй энергией. Комментарии подобного духа на ютубе люди оставляют тысячами – многие даже не слышали песню в СССР, узнали недавно и прониклись. И благодаря ютубу песня стала феноменом, о котором все узнали:
♥️ «Я был моложе, даже дрожь по телу. Воспоминания. Как было все красиво в те дальние годы когда мы были молодые, и деревья возле реки, тополя, в деревне только шумели листья. И журчание реки. Счастье».
♥️ «Как интересно. Я, 1973 года рождения, эту песню открыл для себя неделю назад. До сих пор удивляюсь, как она мимо-то прошла... Хохма в том, что песня открылась после того, как купил мини-клавиатуру и заинтересовался синтезом. И тут такое из моей юности...»
♥️ «Я из Аргентины, очень сложно найти свою музыку в этой части мира, и я хочу выделить это произведение искусства. Я никогда не слышал ничего более невероятного».
Автор первого популярного кавера Евгений Гришковец восхищается приливом ностальгии и чувства свежести: «Я хотел сказать про юность, и я понимал, что «На заре голоса зовут меня» – это ничто иное, как ощущение юности. Я хотел обязательно, чтобы было выражено главное: в юности ведь я же не ощущал себя счастливым! А когда эту песню слушаешь, возвращается именно ощущение счастья».
Гришковец с группой «Бигуди» и были одними из первых, кто сделал популярный кавер «На заре» (и куплеты от Гришковца – оригинальные).
После новой популярности свежие каверы появляются регулярно. Два самых заметных и популярных.
Сурово-мужицкая версия от Басты.
И успокаивающе-нежная от Монеточки.
В 2019-м вышел даже оригинальный клип – он был сделан в 1987-м, забыт и восстановлен спустя 32 года. Ютуб даже блокировал видео, потому считал, что полмиллиона просмотров за сутки на новом канале – накрутка.
Последнее большое появление «На заре» у другого артиста – самое необычное. Шведский рэпер Yung Lean выпустил трек «Bliss», где бит полностью сделан на мелодии из «На заре».
Третий по популярности комментарий (у видео +2 млн просмотров) – на русском:
«Ровный бег моей судьбы
Ночь, печаль и блеск души
Лунный свет и майский дождь
В небесах»