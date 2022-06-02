История песни «На заре» – феномена русской музыки, который все полюбили спустя 30 лет после выхода

Песня «На заре» – главный хит не самой известной группы «Альянс» (вы вряд ли о ней слышали вне контекста этой песни).

«На заре» всегда была известной и уважаемой песней, но серьезно взлетела в интернет-эпоху – больше 10 млн просмотров у клипа и выступления под фонограмму, каверы звезд и три исполнения на шоу «Голос».

Отвечаем на главные вопросы: как создавалась песня и в чем же ее магия?