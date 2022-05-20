Какой была жизнь в СССР – посмотрите через архив от «Гостелерадиофонда»: джаз, «жестокий Человек-паук», аэробика и фильм о женском алкоголизме
«Гостелерадиофонд» – огромный архив советского телевидения (больше 17 тысяч видео) с каналом на ютубе, на который подписано почти 3 млн человек. По этим видео легко изучать эпоху, настроение и стиль СССР: музыкальные номера, научные программы, политика, репортажи о жизни городов.
Мы отобрали 30 характерных, необычных и колоритных видео. Листайте, смотрите, сохраняйте в папку «Смотреть позже».
«В СССР секса нет»
Великий момент из телемоста Ленинград – Бостон.
Документалка о Станиславе Черчесове
Спикеры – Владимир Маслаченко, Сергей Родионов и Федор Черенков.
Клип ДДТ – «Дождь»
29-летний Юрий Шевчук за рулем поливальной машины.
Авария на Чернобыльской АЭС
Подробный и живой репортаж, как работали ликвидаторы аварии.
Интервью с эмигрантами
Разговор с «разочарованными в СССР», которые уехали в США и Израиль. 1986 год.
«ЭВМ ставит диагноз»
1971 год – и огромные ЭВМ-машины уже используются в медицине.
Как делают грампластинки?
Объяснение за четыре минуты.
Шахтер изучает Пушкина
История шахтера, который 20 лет изучает Пушкина и собирает все издания.
Мультфильмы-короткометражки к Олимпиаде-80
На советском тв выходили небольшие мультики, представляющие все виды спорта. Вот, например, хоккей на траве.
Кулинарное шоу
12 минут о том, как готовить вкусные блюда только из овощей.
Телеспектакль «Капитанская дочка»
Популярный жанр тв, где играют большие звезды: Александр Абдулов, Лев Дуров, Леонид Филатов, Елена Проклова.
Фильм о католиках
1985 год – по тв уже умеренно говорят о религии. Вот фильм, как в СССР живут представители римско-католической церкви.
Уроки английского
Урок об этикете, где, например, игрушечный попугай повторяет: «Pleased to see you»
Интервью Софи Лорен
1965 год. Московский кинофестиваль. Суперзвезда эпохи Софи Лорен курит в кадре и рассказывает о любимых ролях.
Индийский ритуальный танец
Загадочная экзотика на советском тв от артиста Махмуда Эсамбаева.
Реклама «Запорожца»
Главный диктор страны Игорь Кириллов рекламирует один из главных автомобилей СССР.
«Клуб путешественников»
Популярное трэвел-шоу Юрия Сенкевича. Серия о Буркина-Фасо
Новогодний репортаж из Парижа
«Все вкладывают разный смысл во фразу «Счастливого нового года». Для миллионов безработных французов самое большое счастье – найти работу, а для сотен тысяч других – не потерять ее в новом году».
Документалка о женском алкоголизме
Социальный фильм, снятый в вытрезвителях Свердловской области.
«НЛО. Необъявленный визит»
В позднем СССР появилась программа, полностью посвященная уфологии.
Рассказ уборщицы ЗАГСа
Популярный тв-жанр 50-х годов – человек обычной профессии рассказывает историю, подводя к моральному уроку. Вот уборщица ЗАГСа Лидия Орлова объясняет, почему брак хорошей вещью не назовут.
Наташа Королева – «Желтые тюльпаны»
Самый популярный музыкальный номер «Гостелерадиофонда» – 8,5 млн просмотров.
«Спокойной ночи, малыши»
1971 год – еще в непривычном для передачи черно-белом формате.
Интервью с Мариной Влади и Ниной Высоцкой
Большой разговор о Владимире Высоцком с его вдовой и мамой. Вопросы задает Эльдар Рязанов.
Фильм о Грозном
В СССР вышло более 400 небольших документалок о городах. Так выглядел советский Грозный.
Интервью Андрея Губина
14-летний Губин успел побывать героем советского тв.
Репортаж из итальянского кинотеатра
«И снова кинолента, терроризирующая зрителя. Жестокий убийца Человек-паук».
Джазовый концерт
1985 год. Уже можно.
Советская аэробика
44 минуты ритмической гимнастики в интерьерах обычной квартиры под мелодии Рика Эстли.
Творчество Рембрандта
Самое популярное видео канала (почти сто миллионов просмотров) – репортаж из Эрмитажа с разбором картин Рембрандта.