Какой была жизнь в СССР – посмотрите через архив от «Гостелерадиофонда»: джаз, «жестокий Человек-паук», аэробика и фильм о женском алкоголизме

«Гостелерадиофонд» – огромный архив советского телевидения (больше 17 тысяч видео) с каналом на ютубе, на который подписано почти 3 млн человек. По этим видео легко изучать эпоху, настроение и стиль СССР: музыкальные номера, научные программы, политика, репортажи о жизни городов.