Жвачка «Love is…» пришла к нам через Турцию. Те самые вкладыши – это комиксы 60-х, которые принесли авторам миллионы

Для России комиксы «Love is…» – заметный символ 90-х, который вошел в ностальгический набор благодаря турецкой жвачке. Но почти для всего остального мира комикс никак не связан с жвачкой. И он был популярен гораздо раньше – еще с 70-х годов.

Автор комикса три года рисовала их как шутку и милый подарок мужу. Сделал цветным и раскрутил комикс автор Playboy

В 1967 году новозеландская художница Ким Гров познакомилась в Лос-Анджелесе с итальянским программистом Роберто Касали. Они впервые увиделись в горнолыжном клубе. После встречи Гров нарисовала Касали небольшой комикс, где признается, что он был самым симпатичным парнем на вечеринке. Себя Гров подписала как «мини-Ким». Позже она так назовет свою компанию.

«Я делала маленькие зарисовки, чтобы выразить, что я чувствую. Сначала я нарисовала капельку, которая стала девочкой, это должна была быть я. Она испытывала все эти фантастические чувства. Потом я нарисовала другую капельку — мальчика, который был причиной этих чувств».

Отношения Ким и Роберто продолжились, и спонтанный комикс с карикатурой на них стал традицией. Ким оставляла их везде: под подушкой, в багажнике авто, на салфетке. Через год Гров устраивается в типографию и уже там придумывает всем известный концепт комикса. Вверху надпись «Любовь – это когда…» и подпись, которая передает настроение и жизненные ситуации влюбленных. Гров продает эти открытки за один доллар. Друзья и близкие в восторге, хотя Ким все еще не считала себя хорошей художницей и видела свое хобби как шутку.

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