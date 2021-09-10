Жвачка «Love is…» пришла к нам через Турцию. Те самые вкладыши – это комиксы 60-х, которые принесли авторам миллионы
Для России комиксы «Love is…» – заметный символ 90-х, который вошел в ностальгический набор благодаря турецкой жвачке. Но почти для всего остального мира комикс никак не связан с жвачкой. И он был популярен гораздо раньше – еще с 70-х годов.
Автор комикса три года рисовала их как шутку и милый подарок мужу. Сделал цветным и раскрутил комикс автор Playboy
В 1967 году новозеландская художница Ким Гров познакомилась в Лос-Анджелесе с итальянским программистом Роберто Касали. Они впервые увиделись в горнолыжном клубе. После встречи Гров нарисовала Касали небольшой комикс, где признается, что он был самым симпатичным парнем на вечеринке. Себя Гров подписала как «мини-Ким». Позже она так назовет свою компанию.
«Я делала маленькие зарисовки, чтобы выразить, что я чувствую. Сначала я нарисовала капельку, которая стала девочкой, это должна была быть я. Она испытывала все эти фантастические чувства. Потом я нарисовала другую капельку — мальчика, который был причиной этих чувств».
Отношения Ким и Роберто продолжились, и спонтанный комикс с карикатурой на них стал традицией. Ким оставляла их везде: под подушкой, в багажнике авто, на салфетке. Через год Гров устраивается в типографию и уже там придумывает всем известный концепт комикса. Вверху надпись «Любовь – это когда…» и подпись, которая передает настроение и жизненные ситуации влюбленных. Гров продает эти открытки за один доллар. Друзья и близкие в восторге, хотя Ким все еще не считала себя хорошей художницей и видела свое хобби как шутку.
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Доходит до того, что Касали показывает работы своей жены газетам. И это продолжается бумом: в 1970-м Los-Angeles Times публикует первый комикс. Дальше его подхватывают десятки газет, комиксы Касали (она к тому моменту взяла фамилию мужа) приносят ей ежегодно пять-шесть миллионов долларов.
В 1975 году у Роберто Касали обнаружена тяжелая форма рака, Ким бросает работу над комиксами и передает их художнику Биллу Эспри. Они продолжают выходить под именем Ким Касали. Эспри был давно знаком с Касали и помогал ей рисовать цветные варианты комиксов. Он работал в приложении для Playboy (его рисунки оценивал даже Хью Хефнер).
После смерти Роберто Ким прожила еще 27 лет. И за это время появилась медиаимперия, которая выпускает комиксы и тематическую продукцию. Сейчас ей управляет сын Ким Стефано. Комиксы «Love is…» выходят ежедневно кроме воскресенья до сих пор. Работает над ними теперь большая команда художников.
Особенности комикса – в нем нет единого сюжета, герои часто без одежды
Под комиксом мы понимаем обычно серию рисунков с персонажами и сюжетом. В «Love is…» этот концепт максимально упрощен.
Главные герои: влюбленная пара, которая часто изображается голыми, но без первичных половых признаков. За редкими исключениями они редко называют свои имена. Но да – это Ким и Роберто. Это понятно на примере комикса, где девушка рисует на песке буку «R».
Пара изображается молодой, зрелой и старой. У них есть родители (они всегда пожилые), двое детей, собака и две кошки.
Рисовка у «Love is…» узнаваемая, но главное в этом комиксе – вторая строчка.
Однажды Ким Касали даже протестовала в комиксе. После выхода фильма «История любви» становится популярной фраза «Любить – значит никогда не извиняться». Касали ответила: «Любовь – это когда ты способен извиниться».
За 50-летнюю историю комикса накопились тысячи доказательство, что такое любовь:
💝 «…Вместе мечтать»
💝 «…Подложить подушку под голову, пока он спит»
💝 «…Жить надеждой»
💝 «…Надеть что-то, пока его нет дома»
💝 «…Поцеловаться во время готовки»
💝 «…Смотреть на огонь»
💝 «…Строить все вместе по кирпичику»
💝 «…Заразиться от нее простудой»
💝 «…Это когда волнуешься больше за нее, чем за машину»
💝 «…Делать сюрпризы»
💝 «…Наша история»
Автор комиксов только от журналистов узнал, что его работы используют как вкладыши для жвачки. Но их деятельность легальна
Комиксы «Love is…» пришли в Россию с жвачками из Турции. Они были валютой среди детей 90-х в России: их обменивали и коллекционировали. Жвачку производит завод Dandy Saki, который принадлежит американскому концерну. Их деятельность лицензирована, авторских прав завод не нарушает. И он до сих пор производит жвачки с комикс-вкладышами. В России и сейчас ежегодно продаются до полумиллиона жвачек в год.
Сам вкус жвачки тоже отражал любовную тематику. Их всегда было два. Например, кокос/ананас или яблоко/клубника.
В России «Love is…» прочно ассоциируется с жвачками. Но даже создатель комиксов Билл Эспри не в курсе, что его работы используются в турецких жвачках. Однажды ему позвонил редактор журнала «Большой город». И Эспри был удивлен:
«Да ладно! Мои картинки в жевательной резинке? Господи спаси! Нет, правда? Впервые слышу. Я слышал, что лет десять назад итальянцы даже наладили производство шоколадных конфет-поцелуйчиков со вкладышами «Love is…», но вот про это не в курсе».
И да – он до сих пор рисует!
«Можете считать меня сумасшедшим, но, по-моему, это важное дело. В наше время цинизм и жестокость сочатся отовсюду. А я до сих пор получаю письма коллекционеров, которые годами собирают «Love is…». Потом передают коллекции детям, те тоже начинают собирать… Значит, романтика им нужна».