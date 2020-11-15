Тамагочи – легенда 90-х. Его от скуки придумала одинокая преподавательница и запустила глобальный спор о восприятии смерти

В середине 90-х японский производитель игр Bandai утопал в экономическом кризисе – компания хотела даже объединиться с SEGA, хотя та тоже была убыточной. И тут очень в тему Bandai выпускает хит – карманную игрушку тамагочи. Это виртуальный питомец, за которым нужно ухаживать: кормить, убирать и следить за здоровьем. Игра сигналит медицинскими отчетами и постоянно напоминает об уровне счастья.

В этом весь смысл – поддерживать жизнь тамагочи, который умирает, если о нем забыть. Или умирает от старости, если игрок выполняет все его просьбы и вовремя жмет на кнопки.