Тамагочи – легенда 90-х. Его от скуки придумала одинокая преподавательница и запустила глобальный спор о восприятии смерти
В середине 90-х японский производитель игр Bandai утопал в экономическом кризисе – компания хотела даже объединиться с SEGA, хотя та тоже была убыточной. И тут очень в тему Bandai выпускает хит – карманную игрушку тамагочи. Это виртуальный питомец, за которым нужно ухаживать: кормить, убирать и следить за здоровьем. Игра сигналит медицинскими отчетами и постоянно напоминает об уровне счастья.
В этом весь смысл – поддерживать жизнь тамагочи, который умирает, если о нем забыть. Или умирает от старости, если игрок выполняет все его просьбы и вовремя жмет на кнопки.
Идею придумала девушка, которая не могла завести домашнее животное
Сначала игра выходила на картридже. Он вставлялся в консоль Game Boy от Nintendo. Это было неудобно, поэтому Bandai придумали миниатюрный гаджет с тремя кнопками, который стал популярным благодаря доступности.
Например, по похожему принципу работала игра Petz, которая вышла за год до тамагочи. Она обладала большей реалистичностью (нужно было ухаживать за анимированными котенком и песиком, а не абстрактным монстром), но выходила на персональных компьютерах. А они тогда стояли не во всех домах.
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Идея тамагочи создала педагог Аки Маите. Она была одинокой женщиной средних лет, жила в маленькой квартире и не могла завести домашнее животное. Суть тамагочи она придумала, когда смотрела телевизор: вдруг появилась мысль, что все дети мечтают оживить свои игрушки.
Тогда она связалась с друзьями из Bandai, рассказала о проекте и сразу получила должность в компании:
«С детства я хотела иметь домашнее животное. В родительском доме это было нечто немыслимым, поэтому, когда я окончила университет, мне пришло в голову, что если у людей есть виртуальный питомец, то он поможет им практиковать свою заботу».
Похожую идею еще в 1987 году запатентовал предприниматель Акихиро Йокой. Но его реализация виртуального питомца была идеалистичной: тот не умирал и не требовал ничего кроме веселой игры. Йокой сам понимал эти минусы: настоящий питомец не будет дорог, если всегда счастлив. И он обрадовался, когда Bandai с подачи Маиты вернулись к этой идее.
Они вдвоем и придумали тамагочи. «Тамаго» – это «яйцо» по-японски, а «очи» или «уотти» в японском варианте – это часы и глагол смотреть/следить по-английски (watch). Так в названии закладывался и момент рождения (сначала животное вылупляется из яйца) и его смертность.
Тамагочи запустили волну разговоров о том, как правильно рассказывать детям о смерти. Хотя в философии игры зверь не умирает
Но в некоторых версиях тамагочи питомец все-таки не умирал, а возвращался на родную планету после 28 дней своевременной заботы.
Например, в первых японских версиях тамагочи после смерти на экране появлялось надгробие с крестом. Для американцев Bandai выпустили игру, где о смерти рассказывали ангельские крылья, которые вырастали у питомца. По задумке так дети проще реагировали на потерю, но 1997-й стал годом, когда родители и школьные учителя по всему миру встревожились – их дети слишком чувствительны к тамагочи. Но Маита всегда подчеркивала, что тамагочи бессмертен и это важная часть философии игры.
«Игрушка создает настоящее чувство утраты и скорби. Дети хотят воспитывать и заботиться о домашних животных – это дает им чувство силы и собственной важности, но здесь последствия слишком высоки. Это вышло из-под контроля».
Так в пик популярности тамагочи реагировал американский психолог Эндрю Коэн.
В психологии появился термин «эффект тамагочи» – это когда человек так сильно привязывается к неживому предмету, что начинает воспринимать и ощущать его как другого человека.
Школьные учителя запрещали приносить на уроки эти странные электронные яйца – дети на уроке постоянно отвлекались. А среди родителей ходили страшные истории, что дети из-за тамагочи убивают себя. Кстати, тамагочи никогда не умирал до конца – его можно было перепустить зажатием одной кнопки.
Реклама Тамагочи по ТВ:
Но весь мир скупал тамагочи, а Bandai серьезно обогатились – за три года компания продала больше 40 миллионов копий. Стоил один тамагочи 16-18 долларов, но в некоторых странах перепродавался по цене в 10 раз дороже. Конечно, появились подделки оригинальной игры, которые распространялись и в России.
За последние 20 лет мода на тамагочи прошла. Bandai выпускали новые версии, иногда перевыпускает оригинал, сделала приложения для iOS и Android.
О тамагочи есть несколько фильмов, аниме, видеоигр и поп-культурных отсылок. Даже 2020-м о нем спел русский рэпер Элджей (мы не можем дать ссылку по закону о мате в медиа).
Но сейчас эта игра обычно воспринимается как символ ностальгии конца 90-х – начала нулевых.
Идея о виртуальном питомце прогрессирует. Например, Sony выпускала собак-роботов Aibo, у которых хозяева иногда меняли запчасти. Но в 2014-м Sony прекратила поддержку Aibo. И сотни владельцев по-настоящему испытали «эффект тамагочи».