Все про «Камень, ножницы, бумага». Как ее придумали и какие есть секреты выигрыша. Главное – что такое «цуефа»?

Игра «Камень. Ножницы. Бумага» – проверенный способ решить, кто первым начнет что-то делать (например, разводить мяч в дворовом футболе). На раз-два-три надо показать сжатый кулак («камень»), прямую ладонь («бумага») или знак победы («ножницы»). У каждого жеста вероятность победить одинакова.

Но в некоторых версиях есть еще и кольцо из пальцев («колодец»). У него больше шансов победить, ведь он проигрывает только бумаге. Колодец добавили в игру во Франции, а в России он часто проговаривается как «колодец лимонада».

Игра зародилась еще в древней Азии, но попала на Запад спустя две тысячи лет

Прародители КНБ появились в Древнем Китае (историки пишут о 200-х годах до нашей эры). Концепция игры шоушилин («команды рукой») была придумана уже тогда – ручная игра с принципом «трое, которые боятся друг друга». Вариантов игры было много, особенно после того, как ее полюбили в Японии. Там придумали версии с охотником, сенсеем, лисой и со слизняком, лягушкой, змеей.