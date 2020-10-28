Все про «Камень, ножницы, бумага». Как ее придумали и какие есть секреты выигрыша. Главное – что такое «цуефа»?
Игра «Камень. Ножницы. Бумага» – проверенный способ решить, кто первым начнет что-то делать (например, разводить мяч в дворовом футболе). На раз-два-три надо показать сжатый кулак («камень»), прямую ладонь («бумага») или знак победы («ножницы»). У каждого жеста вероятность победить одинакова.
Но в некоторых версиях есть еще и кольцо из пальцев («колодец»). У него больше шансов победить, ведь он проигрывает только бумаге. Колодец добавили в игру во Франции, а в России он часто проговаривается как «колодец лимонада».
Игра зародилась еще в древней Азии, но попала на Запад спустя две тысячи лет
Прародители КНБ появились в Древнем Китае (историки пишут о 200-х годах до нашей эры). Концепция игры шоушилин («команды рукой») была придумана уже тогда – ручная игра с принципом «трое, которые боятся друг друга». Вариантов игры было много, особенно после того, как ее полюбили в Японии. Там придумали версии с охотником, сенсеем, лисой и со слизняком, лягушкой, змеей.
Но правило, вне зависимости от жеста, сводилось к простой математике: А бьет В, В бьет С, а С бьет А.
Есть версии ручной игры, где жестов намного больше: от 15 до 101. Но они не стали популярны из-за сложности. Вот, например, схема одной такой игры.
Самая популярная в поп-культуре разновидность игры с большим числом фигур – это идея Шелдона Купера из «Теории Большого взрыва». Она состояла из пяти фигур и называлась «Камень. Ножницы. Бумага. Ящерица. Спок».
Камень, ножницы и бумага (или ткань, как в некоторых странах Восточной Азии) появились и оттесняют другие виды жестов с XVII века в Китае. А попадает игра в западный мир только в начале XX века, когда Япония начинает активно торговать с Европой.
В 20-е годы КНБ используют игроки в крикет – чтобы решить, кто первым ударит. О правилах игры пишут газеты Times и New York Times, предлагая детям так решать споры с помощью забавы, которой убивают скуку в токийском метро. А в 1927-м выходит модный триллер шотландского писателя «Ножницы режут бумагу» с явными отсылками к игре.
КНБ – это не спорт. Но по нему проводятся чемпионаты, а у игроков есть стратегия
По КНБ проводится тысячи чемпионатов по всему миру. Эту игру нельзя считать спортом, потому что не нужно подготовки, а многое завязано на случайности. Но в 2002 году появляется мировая ассоциация по КНБ (WRPS), и семь лет она проводит соревнования. В 2004-м их даже транслировал FOX.
Самый крупный выигрыш за победу в КНБ – 50 тысяч долларов. Его выиграл в Лас-Вегасе Шон Сирс, который вечером просто гулял и не планировал участвовать. Но он внезапно для себя победил 300 соперников за вечер и получил прозвище «бешеные пальцы». Успех Сирс объяснил умением наблюдать за соперником в конкретной ситуации и не придерживаться одной тактики.
В России тоже проводятся турниры по КНБ. Например, два года назад в Москве турнир выиграла девушка, за что получила восьмой айфон. За участие нужно было заплатить 200 рублей (всего было более 500 участников) и соревноваться по системе плей-офф до трех побед в каждом матче.
Иметь заранее победную тактику в КНБ нельзя. Но есть несколько психологических советов от профессиональных игроков.
✌️ Если играете с мужчиной-новичком, то покажите ножницы. Есть большая вероятность, что он покажет камень (выражая кулаком силу).
✊ Покажите камень, но перед этим прокричите «ножницы» или «бумага». Так вы смутите соперника.
✋ Спокойно скажите, что вы сейчас покажите бумагу. И покажите ее. Это тоже введет соперника в дискомфорт
✊ Обычно, если игрок проиграл, то в следующий раз покажет другой жест. На эту тему даже есть исследование у Nature.
✌️ Работает и в обратную сторону. Если человек победил ножницами. То высока вероятность, что опять их покажет.
Но любого человека без всякой психологии может обыграть робот. В 2013 году японские ученые показали робота, который считывает незначительные движения руки и всегда побеждает человека.
КНБ – способ решения многих проблем. Игра определяла состав японской поп-группы и судьбу картин Пикассо
Год назад HBO показала, какие эмоции были в финале японского шоу по КНБ. С помощью него решалось, какая девушка попадет в группу AKB48 (сейчас у нее 106 участниц, группа делится на команды, которые отдельно гастролируют). Видео с решающим моментом и эмоциями девушки стало вирусным.
Но самые большие деньги при игре в КНБ разыгрывались, когда японский бизнесмен Такаси Хасияма не мог определиться: какому аукционному дому отдать картины Гогена, Пикассо, Шагала и других художников. Тогда он предложил представителям домов прийти к нему и решить вопрос с помощью игры.
Коллекция на 20 миллионов долларов досталась «Кристис», чей сотрудник победил «Сотбис», показав ножницы. За это аукционный дом получил несколько миллионов как комиссию за продажу картин.
А в США в 2006 году суд Флориды устал от споров адвокатов, которые не могли решить, в каком месте нужно давать показания. Тогда суд официально постановил, чтобы адвокаты сторон решили вопрос через камень, ножницы, бумагу.
Иногда за игру в КНБ и наказывают. Например, английская судья на матче женской Суперлиги не нашла монету и предложила капитанам команд сыграть в КНБ. За это она получила три недели отстранения от работы.
Так, остался еще один вопрос. Что такое «цуефа»?
Иногда, перед тем как показать жест в КНБ, говорят «Камень, ножницы, бумага, раз-два-три!».
Но вы точно слышали и вариант с «цу-е-фа!». У многих еще в детстве были варианты с «ю-зе-фа», «су-ли-фа» и другие переделки оригинала. Но он никакого отношения к Кубку УЕФА не имеет.
В китайском языке есть иероглифы 取悦發, которые произносятся как «сюефа» и переводятся как «пожалуйста, начинайте» (но автопереводчик переведет эти иероглифы как «прекрасные волосы»). Вероятно, игру популяризировали в советской России 20-х годов китайцы. Но точного ответа, как это случилось и почему китайская фраза прижилась, нет.