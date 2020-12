На финалах еврокубков играет особая песня. Это евродэнс про буддизм из 90-х, который фанаты вернули в чарты спустя 20 лет

Для Галы это не просто танцевальный хит, но и песня со смыслом (название переводится как «Свободный от желаний»). В ней поется о парне, у которого нет власти и денег, зато он человек глубоких убеждений.

«Это буддийская молитва. Вы не можете себе представить, как я довольна, когда в клубе тысячи людей поют строчки «Свободный от желаний / разум и чувства очищены».

В футбол песня заползла в 2012-м. Фанаты клуба «Стивенидж» (четвертая лига Англии) переделали припев в честь Люка Фримена и получилось «Фримен в огне, правый фланг в ужасе!» (Freeman's on fire, your right back is terrified!).

В 2016-м фанаты «Ньюкасла» исполняли примерно то же с Александром Митровичем. Но хитмейкером стал фанат «Уигана» Шон Кеннеди. Он сделал переделку в честь форварда Уилла Грига, который забил за сезон 25 голов и вытащил «Уиган» в Чемпионшип.