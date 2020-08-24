На финалах еврокубков играет особая песня. Это евродэнс про буддизм из 90-х, который фанаты вернули в чарты спустя 20 лет
В 1994 году итальянская певица Гала Риццато выпускает евродэнс-хит Freed From Desire. Он собрал кучу золотых и платиновых пластинок, а в британском чарте больше трех месяцев держался в топе главных песен.
Для Галы это не просто танцевальный хит, но и песня со смыслом (название переводится как «Свободный от желаний»). В ней поется о парне, у которого нет власти и денег, зато он человек глубоких убеждений.
«Это буддийская молитва. Вы не можете себе представить, как я довольна, когда в клубе тысячи людей поют строчки «Свободный от желаний / разум и чувства очищены».
В футбол песня заползла в 2012-м. Фанаты клуба «Стивенидж» (четвертая лига Англии) переделали припев в честь Люка Фримена и получилось «Фримен в огне, правый фланг в ужасе!» (Freeman's on fire, your right back is terrified!).
В 2016-м фанаты «Ньюкасла» исполняли примерно то же с Александром Митровичем. Но хитмейкером стал фанат «Уигана» Шон Кеннеди. Он сделал переделку в честь форварда Уилла Грига, который забил за сезон 25 голов и вытащил «Уиган» в Чемпионшип.
Ролик Кеннеди быстро набрал два миллиона просмотров (сейчас у него больше четырех) и тонко попал в нужный момент. Уилл Григ поехал на Евро-2016, и там фанаты Северной Ирландии постоянно пели «Will Grigg's on fire!», сделали ее главной песней турнира и даже протащили на седьмое место в чарте айтюнса Великобритании. Хотя у Евро-2016 был еще официальный гимн от Дэвида Гетты, но его никто не заметил.
Организаторы специально врубали оригинал на играх Северной Ирландии. И весь стадион знал, что нужно кричать на припеве.
Уилл Григ не вышел на том Евро ни разу, но ощутил популярность:
«Здорово, что люди поют песню про меня, но я все-таки профессиональный футболист, поэтому разочарован тем, что не сыграл ни минуты на турнире. Сам я ее не пою, все-таки это неловко».
Но через два года принял и спел в баре:
В 2018 вышел кавер оригинала от диджея Drenchill и певицы Indiiana. Сейчас у него на ютубе больше 50 миллионов просмотров. И эту версию включали сразу после финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Факт про то, что это буддийская молитва - ваууу
Когда кто-то вспоминает Евро-16, всегда играет в голове эта песня Галы. Моментально была добавлена в аудиозаписи ВК на волне всей движухи во Франции