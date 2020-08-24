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#музыка #Футбол #Лига чемпионов #Лига Европы #Северная Ирландия

На финалах еврокубков играет особая песня. Это евродэнс про буддизм из 90-х, который фанаты вернули в чарты спустя 20 лет

24 августа, 16:02
Дмитрий Проскурин

ютуб-канал итальянской звукозаписывающей компании Do It Yourself

В 1994 году итальянская певица Гала Риццато выпускает евродэнс-хит Freed From Desire. Он собрал кучу золотых и платиновых пластинок, а в британском чарте больше трех месяцев держался в топе главных песен.

Для Галы это не просто танцевальный хит, но и песня со смыслом (название переводится как «Свободный от желаний»). В ней поется о парне, у которого нет власти и денег, зато он человек глубоких убеждений. 

«Это буддийская молитва. Вы не можете себе представить, как я довольна, когда в клубе тысячи людей поют строчки «Свободный от желаний / разум и чувства очищены».

В футбол песня заползла в 2012-м. Фанаты клуба «Стивенидж» (четвертая лига Англии) переделали припев в честь Люка Фримена и получилось «Фримен в огне, правый фланг в ужасе!» (Freeman's on fire, your right back is terrified!).

В 2016-м фанаты «Ньюкасла» исполняли примерно то же с Александром Митровичем. Но хитмейкером стал фанат «Уигана» Шон Кеннеди. Он сделал переделку в честь форварда Уилла Грига, который забил за сезон 25 голов и вытащил «Уиган» в Чемпионшип.

 

Ролик Кеннеди быстро набрал два миллиона просмотров (сейчас у него больше четырех) и тонко попал в нужный момент. Уилл Григ поехал на Евро-2016, и там фанаты Северной Ирландии постоянно пели «Will Grigg's on fire!», сделали ее главной песней турнира и даже протащили на седьмое место в чарте айтюнса Великобритании. Хотя у Евро-2016 был еще официальный гимн от Дэвида Гетты, но его никто не заметил.  

Организаторы специально врубали оригинал на играх Северной Ирландии. И весь стадион знал, что нужно кричать на припеве.

Уилл Григ не вышел на том Евро ни разу, но ощутил популярность:

«Здорово, что люди поют песню про меня, но я все-таки профессиональный футболист, поэтому разочарован тем, что не сыграл ни минуты на турнире. Сам я ее не пою, все-таки это неловко».

Но через два года принял и спел в баре:

В 2018 вышел кавер оригинала от диджея Drenchill и певицы Indiiana. Сейчас у него на ютубе больше 50 миллионов просмотров. И эту версию включали сразу после финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы. 

Очень много сильных историй про песни
Как создавалась We Are The Champions. Меркьюри вдохновлялся футболом, хотя Queen делали ее совсем не для спорта
Культовый момент «Евротура» – псевдогимн «МЮ». Это поп-хиток 80-х, который чешская массовка учила через переводчик
«Катюша» не народная песня. Ее сочинил автор главной мелодии русского футбола
Все о песне «Аргентина – Ямайка 5:0» – классике русского рока. Она появилась у Эйфелевой башни и попала в альбом «Чайфа» случайно
История «Голубой луны» – главной гей-песни страны. Она написана для эпатажа, а дуэт выступал по 40 раз за месяц
Комментарии (2)
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Валера Полевиков
24 августа, 16:31

Факт про то, что это буддийская молитва - ваууу

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Юрий Алеманов
25 августа, 14:02

Когда кто-то вспоминает Евро-16, всегда играет в голове эта песня Галы. Моментально была добавлена в аудиозаписи ВК на волне всей движухи во Франции

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