Северная Ирландия

Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Бэйли Пикок-Фаррел Б. Пикок-Фаррел
|Вра
|25
|7
|0
|0
|1
|0
|
20Крэйг Кэткарт К. Кэткарт
|Защ
|34
|7
|0
|0
|0
|0
|
8Стивен Дэвис С. Дэвис
|Пол
|37
|7
|0
|0
|0
|0
|
21Джош Магеннис Д. Магеннис
|Нап
|31
|6
|0
|1
|2
|0
|
17Патрик МакНэйр П. МакНэйр
|Защ
|27
|5
|1
|0
|2
|0
Таблица
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|8
|5
|3
|0
|15:2
|18
|
2
|8
|4
|4
|0
|13:2
|16
|
3
|8
|2
|3
|3
|6:7
|9
|
4
|8
|2
|2
|4
|6:14
|8
|
5
|8
|1
|0
|7
|4:19
|3
Результаты
Материалы
Последние новости