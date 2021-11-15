Северная Ирландия

Nothern Ireland
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Иан Бараклаф
И. Бараклаф
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Бэйли Пикок-Фаррел Б. Пикок-Фаррел 		Вра 25 7 0 0 1 0
20
Крэйг Кэткарт К. Кэткарт 		Защ 34 7 0 0 0 0
8
Стивен Дэвис С. Дэвис 		Пол 37 7 0 0 0 0
21
Джош Магеннис Д. Магеннис 		Нап 31 6 0 1 2 0
17
Патрик МакНэйр П. МакНэйр 		Защ 27 5 1 0 2 0
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Таблица

Группа C И В Н П Мячи Очки
1
Швейцария
8 5 3 0 15:2 18
2
Италия
8 4 4 0 13:2 16
3
Северная Ирландия
8 2 3 3 6:7 9
4
Болгария
8 2 2 4 6:14 8
5
Литва
8 1 0 7 4:19 3
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Результаты
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
Северная Ирландия
0 : 0
Италия
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
10 тур
Северная Ирландия
0
Италия
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 22:45
Северная Ирландия
1 : 0
Литва
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 22:45
9 тур
Северная Ирландия
1
Литва
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
Болгария
2 : 1
Северная Ирландия
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
8 тур
Болгария
2
Северная Ирландия
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 21:45
Швейцария
2 : 0
Северная Ирландия
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 21:45
7 тур
Швейцария
2
Северная Ирландия
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 21:45
Северная Ирландия
0 : 0
Швейцария
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 21:45
6 тур
Северная Ирландия
0
Швейцария
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 6 тур
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