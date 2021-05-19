Такого вы в футболе еще не видели. Вратарь получил две желтые карточки подряд, отбивая пенальти
В полуфинале Кубка Северной Ирландии между «Крусейдерсом» и «Ларном» случилась очень редкая история в серии пенальти.
Ситуация развивалась так:
При счете 3:3 в серии вратарь «Крусейдерса» Джонатан Таффи (есть опыт игры за сборную десять лет назад) отбил пенальти, но судья попросил перебить – вратарь заранее вышел с линии. Таффи пропустил, но дальше сюжет закрутился веселее.
Таффи потащил удар защитника «Ларна» Джоша Робинсона, но снова с нарушением. Судья Шейн Эндрюс показал вратарю желтую.
Робинсон перебивает, Таффи опять берет удар. Но судья снова недоволен положением вратаря и показывает ему вторую желтую.
В ворота встал защитник «Крусейдерса». И уже тогда Робинсон с третьей попытки забил. «Ларн» выиграл серию 6:5.
Североирландская футбольная ассоциация прокомментировала случай. Она говорит, что судья сделал все правильно. И вообще-то он перед серией пенальти предупреждал вратарей, что одну ногу при ударе нужно держать на линии ворот.
Тренер «Крусейдерса» отреагировал фразой «Это был печальный день для футбола». Но пока клуб официально не подавал жалобу на судейство.
Таффи был очень расстроен после игры:
«Я должен быть осторожен в словах. Я выпотрошен и полон эмоциями. Вечером я должен был прийти домой на вершине мира, ведь я отбил три пенальти и попал в финал Кубка, но все было сорвано».