Такого вы в футболе еще не видели. Вратарь получил две желтые карточки подряд, отбивая пенальти

В ворота встал защитник «Крусейдерса». И уже тогда Робинсон с третьей попытки забил. «Ларн» выиграл серию 6:5.

Североирландская футбольная ассоциация прокомментировала случай. Она говорит, что судья сделал все правильно. И вообще-то он перед серией пенальти предупреждал вратарей, что одну ногу при ударе нужно держать на линии ворот.

Тренер «Крусейдерса» отреагировал фразой «Это был печальный день для футбола». Но пока клуб официально не подавал жалобу на судейство.

Таффи был очень расстроен после игры:

«Я должен быть осторожен в словах. Я выпотрошен и полон эмоциями. Вечером я должен был прийти домой на вершине мира, ведь я отбил три пенальти и попал в финал Кубка, но все было сорвано».