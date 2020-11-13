До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма

Просто посмотрите, как складывались эти матчи. До 88-й минуты:

🔴 Венгрия – Исландия 0:1

🔴 Сербия – Шотландия 0:1

🔴 Северная Ирландия – Словакия 0:1

После:

🟢 Венгры забили дважды и выиграли у Исландии в основное время.

🟡 Гол Йовича спас сербов и перевел игру в овертайм.

🟡 Шкриньяр забил в свои ворота – так спаслась Северная Ирландия. Тоже овертайм.

Исход всей этой драмы – вот: