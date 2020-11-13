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#Евро-2020 #Футбол #Шотландия #Венгрия #Сербия #Исландия #Северная Ирландия #Словакия

До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма

12 часов назад

Твиттер Евро-2020

Просто посмотрите, как складывались эти матчи. До 88-й минуты:

🔴 Венгрия – Исландия 0:1

🔴 Сербия – Шотландия 0:1

🔴 Северная Ирландия – Словакия 0:1

После:

🟢 Венгры забили дважды и выиграли у Исландии в основное время.

🟡 Гол Йовича спас сербов и перевел игру в овертайм.

🟡 Шкриньяр забил в свои ворота – так спаслась Северная Ирландия. Тоже овертайм.

Исход всей этой драмы – вот:

Матч завершен
Венгрия
Него 88
Собослай 90
2:1
Матч завершен
Исландия
Сигурдссон 11
Матч завершен
Сербия
Йович 90
1:1
( 4 : 5)
Матч завершен
Шотландия
Кристи 52
Матч завершен
Северная Ирландия
Шкриньяр 88
1:2
Матч завершен
Словакия
Куцка 17
Дуриш 110

В итоге из тех, кто пропустил в конце, вылетела только Исландия. А Словакия и Шотландия все-таки вышли, но с какими нервами добились побед – в овертайме и серии пенальти. 

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