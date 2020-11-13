Евро-2020
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До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
12 часов назад
Просто посмотрите, как складывались эти матчи. До 88-й минуты:
🔴 Венгрия – Исландия 0:1
🔴 Сербия – Шотландия 0:1
🔴 Северная Ирландия – Словакия 0:1
После:
🟢 Венгры забили дважды и выиграли у Исландии в основное время.
🟡 Гол Йовича спас сербов и перевел игру в овертайм.
🟡 Шкриньяр забил в свои ворота – так спаслась Северная Ирландия. Тоже овертайм.
Исход всей этой драмы – вот:
В итоге из тех, кто пропустил в конце, вылетела только Исландия. А Словакия и Шотландия все-таки вышли, но с какими нервами добились побед – в овертайме и серии пенальти.
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