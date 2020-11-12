Македония впервые на Евро. Там все еще Пандев и стадион имени погибшего певца

Северная Македония выиграла стыковой матч у Грузии за право играть на Евро-2020, и как символично, что победный гол забил лидер – Горан Пандев. Македония впервые сыграет на крупном турнире.

Как они пытались

После распада Югославии Македония самостоятельно участвовала в 13 квалификациях, но лишь однажды поднималась выше четвертого места в группе, так что даже о стыках можно было не мечтать. Хотя и последнюю строчку занимала всего дважды.

Лучшее выступление – отбор к ЧМ-1998. Македонцы выиграли целых четыре матча из десяти, а больше них забивала только Румыния. Правда половину из 22 мячей Македония затолкала в одном матче Лихтенштейну – 11:1.

И вот тут досадно – победи Македония оба раза Литву, в стыках была бы она, а не Ирландия. А так, два поражения. Зато как раз Литва и оказалась тогда в одном балле от второго места.