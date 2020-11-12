Македония впервые на Евро. Там все еще Пандев и стадион имени погибшего певца
Северная Македония выиграла стыковой матч у Грузии за право играть на Евро-2020, и как символично, что победный гол забил лидер – Горан Пандев. Македония впервые сыграет на крупном турнире.
Как они пытались
После распада Югославии Македония самостоятельно участвовала в 13 квалификациях, но лишь однажды поднималась выше четвертого места в группе, так что даже о стыках можно было не мечтать. Хотя и последнюю строчку занимала всего дважды.
Лучшее выступление – отбор к ЧМ-1998. Македонцы выиграли целых четыре матча из десяти, а больше них забивала только Румыния. Правда половину из 22 мячей Македония затолкала в одном матче Лихтенштейну – 11:1.
И вот тут досадно – победи Македония оба раза Литву, в стыках была бы она, а не Ирландия. А так, два поражения. Зато как раз Литва и оказалась тогда в одном балле от второго места.
Как они прошли сейчас
Пожалуй, лучшее выступление в квалификации – третье место в группе. За три тура до конца Македония отставала от второго места на два балла, но позже проиграла важнейший матч Австрии, которая и оформила выход.
Конечно, через Лигу наций вышло проще – лишь однажды Македония потеряла очки в группе с Арменией, Гибралтаром и Лихтенштейном (правда, 0:4 от армян, но выиграть группу это никак не помешало). В полуфинале македонцы прошли косоваров (2:1). В финале хватило гола Пандева.
Кто за них играет
Раньше в РПЛ было несколько заметных легионеров из Македонии вроде Митрески, Мазнова и Шумуликоски. Сейчас в нашем чемпионате играет только Давид Тошевски из «Ростова». 19-летний форвард минувшим летом перешел за миллион евро, но в сборной играет пока за молодежку.
Главная звезда – 37-летний Горан Пандев, который даже в этом возрасте забивает в Серии А. За «Наполи» играет молодой полузащитник Элиф Элмаз, знакомо имя и форварда Трайковски из «Мальорки». Защитник «Спортинга» Ристовски едва не перешел летом в московское «Динамо», а сейчас лидирует со своим клубом в чемпионате Португалии.
Еще один знаковый персонаж – Иван Тричковски. Болельщики «Спартака» легко расскажут, почему эта фамилия им так памятна. Часть из них пожелает удачи на Евро персонально именно ему.
Кто у них тренер
Игор Ангеловски практически неизвестен широкому кругу. Был полузащитником, играл в Македонии, Словении и Сербии. Став тренером, возглавил «Работнички». С клубом ездил в Россию на раунд плей-офф Лиги Европы против «Рубина», вылетел, но сопернику пожелал удачи в группе. «Македония по сравнению с Россией маленькая страна, но игроки хорошие», – добавил тогда Ангеловски.
Сборную Македонии он возглавил в ноябре 2015 года после ухода провалившего отбор к Евро Любинко Друловича. Пока в сборной идет с 42% побед. И причастен к самому значимому ее успеху.
Гордость страны
Чем отличается Македония от подобных ей команд, никогда не выходивших на большие турниры, – классным современным стадионом. Отчасти неожиданно было в 2015 году узнать, что стадион в Скопье примет Суперкубок УЕФА через пару лет. Реконструированная арена получила от УЕФА категорию 4 и приняла «Реал» с «МЮ».
В Скопье проводятся и важнейшие международные матчи македонцев. Сборная играет там регулярно. Не так давно на этот стадион вернулся Жозе Моуринью – тогда Суперкубок с «МЮ» он проиграл, а сейчас с «Тоттенхэмом» играл квалификационный матч со «Шкендией». И заметил, что у ворот неправильный размер.
Сам стадион назван в честь певца Тоше Проески – очень популярного македонца, погибшего в автокатастрофе. Его смерть была шоком и трауром для всей страны.
С кем им теперь играть на Евро
Жеребьевка состоялась в прошлом ноябре. По ее итогам, победитель плей-офф в Лиге D попал в группу С, где уже были Голландия, Украина и Австрия.
Дебютный матч на чемпионатах Европы команда проведет против австрийцев. Во втором туре соперник – Украина, в третьем – Голландия.