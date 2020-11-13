Все финалисты Евро-2020
После четырех стыковых матчей стали известны оставшиеся четыре участника Евро-2020. Это Северная Македония, Венгрия, Словакия и Шотландия. Ранее вышли еще 20 команд.
Теперь готов окончательный состав участников, и он выглядит так:
• Квалификационные группы выиграли: Англия, Украина, Германия, Швейцария, Хорватия, Испания, Польша, Франция, Бельгия, Италия.
• Вторые места заняли: Чехия, Португалия, Голландия, Дания, Уэльс, Швеция, Австрия, Турция, Россия, Финляндия.
• Через стыковые матчи вышли: Северная Македония, Венгрия, Словакия и Шотландия.
• Сборная России преодолела квалификацию за два тура до конца. Она выиграла восемь матчей из десяти, по два раза обыграв Шотландию, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Еще в двух играх уступила Бельгии. Россия забила 33 гола, а пропустила восемь (семь из них – от Бельгии).
• На Евро-2020 Россия сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.