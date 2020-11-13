Евро-2020
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#Евро-2020 #Футбол

Все финалисты Евро-2020

11 часов назад

www.imago-images.de / Global Look Press

После четырех стыковых матчей стали известны оставшиеся четыре участника Евро-2020. Это Северная Македония, Венгрия, Словакия и Шотландия. Ранее вышли еще 20 команд.

Теперь готов окончательный состав участников, и он выглядит так:

• Квалификационные группы выиграли: Англия, Украина, Германия, Швейцария, Хорватия, Испания, Польша, Франция, Бельгия, Италия.

• Вторые места заняли: Чехия, Португалия, Голландия, Дания, Уэльс, Швеция, Австрия, Турция, Россия, Финляндия.

• Через стыковые матчи вышли: Северная Македония, Венгрия, Словакия и Шотландия.

• Сборная России преодолела квалификацию за два тура до конца. Она выиграла восемь матчей из десяти, по два раза обыграв Шотландию, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Еще в двух играх уступила Бельгии. Россия забила 33 гола, а пропустила восемь (семь из них – от Бельгии).

• На Евро-2020 Россия сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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