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Португалия
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Фернанду Сантуш
Ф. Сантуш
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Роналду проводит самоизоляцию на Мадейре: живет в рыбацкой деревне и каждый день ездит тренироваться на стадион
#Криштиану Роналду
15 апреля, 14:10
Все 98 голов Роналду за сборную – в одной картинке
#Криштиану Роналду
15 ноября 2019, 01:13
Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?
#Футбол
28 октября 2019, 11:18
Кто может выйти на Евро, а кто потерял шансы, но может попасть через Лигу наций
#Евро-2020 (квалификация)
16 октября 2019, 00:05
Украина тоже мощно влетела на Евро: пропустила всего два мяча, обыграла Португалию
#Украина
14 октября 2019, 23:36
1:7 от Португалии – боль, которую мы не забудем
#ретро
13 октября 2019, 16:10
Как правильно: Фелиш или Феликс? Почему бразилец Роналдо, но Криш – Роналду? Понятный гайд по всем португальским фамилиям
#Португалия
18 сентября 2019, 18:45
Все 93 гола Роналду за сборную. В одной картинке
#Криштиану Роналду
11 сентября 2019, 05:30
Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей
#Криштиану Роналду
06 июня 2019, 11:20
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