Основной защитник Португалии не играет из-за коронавируса. Четыре гола Германии – провал его сменщика
Португалия проиграла Германии (2:4) на Евро-2020. Во всех голах поучаствовал немец Робин Госенс. Это его прострелы с левого фланга постоянно обостряли игру. В моменте с первым голом защитник Португалии Диаш отметился автоголом после его передачи. Потом с его фланга пришел заброс на следующий автогол Португалии.
Автоголы – рекордные события Евро-2020. И каждого матча Германии
Когда Германия уже повела в счете, именно Робин Госенс отметился ассистом и забил сам. Он сыграл всего час – за это время Германия забила четыре гола. Против Госенса на левом фланге действовал защитник Португалии Нелсон Семеду. Он не вышел бы на поле при здоровом Канселу. Тот пропускает турнир из-за коронавируса.
Португалия объявила о положительном тесте у Канселу 13 июня. В заявке его заменил Диогу Далот, который до этого не играл за сборную. Канселу – основной защитник «Ман Сити». Ему 27 лет, провел 28 матчей в сезоне АПЛ. Вторым выбором на позицию правого защитника остается Нелсон Семеду. Это бывший защитник «Барселоны», но сейчас он в «Вулверхэмптоне».
Семеду проваливается, а Канселу постит мотивационные цитаты: «Всегда твердый и сильный. Пока я здесь, буду бороться за все желания». Инстаграм Семеду тоже обновляется регулярно. После первого матча Португалии (3:0 – с Венгрией) он призывал партнеров отдать все силы на этом турнире. Он же и провалил важнейший матч для сборной Португалии.
Фанаты и журналисты сейчас сравнивают Госенса и Семеду. Наблюдение от одного из зрителей. Госенс постоянно подключается к атакам – за последние два сезона он поучаствовал в 39 голах своих команд. В сезоне Серии А за «Аталанту» Госенс забил 11 голов и сделал шесть передач. Зарплата Госенса – 800 тысяч евро в год. Семеду зарабатывает 4,5 миллиона.
«Нелсон Семеду. Каждый раз, когда видит Робина Госенса».
«Нелсон Семеду защищается от Робина Госенса».
Просто Нелсон Семеду:
Семеду провел неудачный сезон в «Вулверхэмптоне». Он впервые в карьере играл в АПЛ. Летом у команды сменился тренер – пришел Бруну Лаге. Португальский журналист Нуно Травассоса видит в этом шанс для Семеду: «Считаю, что Нелсон Семеду будет расти вместе с Лаге, потому что они знают друг друга. Это будет второй сезон Нелсона, и он будет увереннее».
Все это случится в будущем – и с Евро связано только косвенно. В сборной полноценной альтернативы и времени на прогресс для Семеду уже нет. У Португалии остается один матч на групповом этапе. Соперник – сборная Франции. Из-за ничьей в игре Франции и Венгрии (1:1) сложилась ситуация, что Португалия может оказаться даже на четвертом месте в группе.
В атаке Португалия играла лучше, чем в защите. Там Семеду не участвовал, но проявил себя Роналду. По этому матчу он набрал гол и ассист. Главное – Роналду улучшил собственный лучший показатель по голам на чемпионатах Европы. Теперь у него уже 12 голов на пяти разных Евро. Роналду растянул их на девять игр. Подробно об этом можно почитать в отдельном материале.