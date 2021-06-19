Основной защитник Португалии не играет из-за коронавируса. Четыре гола Германии – провал его сменщика

Португалия проиграла Германии (2:4) на Евро-2020. Во всех голах поучаствовал немец Робин Госенс. Это его прострелы с левого фланга постоянно обостряли игру. В моменте с первым голом защитник Португалии Диаш отметился автоголом после его передачи. Потом с его фланга пришел заброс на следующий автогол Португалии.

Автоголы – рекордные события Евро-2020. И каждого матча Германии

Когда Германия уже повела в счете, именно Робин Госенс отметился ассистом и забил сам. Он сыграл всего час – за это время Германия забила четыре гола. Против Госенса на левом фланге действовал защитник Португалии Нелсон Семеду. Он не вышел бы на поле при здоровом Канселу. Тот пропускает турнир из-за коронавируса.

Португалия объявила о положительном тесте у Канселу 13 июня. В заявке его заменил Диогу Далот, который до этого не играл за сборную. Канселу – основной защитник «Ман Сити». Ему 27 лет, провел 28 матчей в сезоне АПЛ. Вторым выбором на позицию правого защитника остается Нелсон Семеду. Это бывший защитник «Барселоны», но сейчас он в «Вулверхэмптоне».