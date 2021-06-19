Бешеное празднование от игроков Венгрии: разнесли стол журналистки, но она порадовалась 🌪️

Впечатления из твиттера: «Почему никто не говорит о напуганной женщине за тем столом во время празднования гола Фиолы? Кто она? Лучший момент турнира на сегодняшний день». Пользователи реддита предположили, что это может быть диктор на стадионе. Но такой информации больше нигде нет.

Фиоле – 31 год. Всю карьеру он провел в чемпионате Венгрии. Это его первый гол на чемпионатах Европы. Он ездил со сборной на Евро-2016. Тогда рассказывал, что рассматривает турнир как трамплин: «Я хочу сыграть после него в Англии или Германии». Подробно читайте об этом в нашем проекте с фактами об игроках Евро-2020.

Евро-2016 закончилось еще пять лет назад, но Фиола из Венгрии так и не уехал. Зато его сборная до этого матча четыре раза играла против Франции на чемпионатах Европы. И ни разу не проиграла: три победы и одна ничья.

Теперь все закончилось так: