Венгрия - Франция: 19 июня 2021 смотреть онлайн

Венгрия
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Венгрия - Франция: 19 июня 2021 смотреть онлайн

Франция
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
19 июня 2021, 15:00 МСК
19.06.2021, 15:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Венгрия
мин
17
Николич
Неманья Николич
2
Лэнг
Адам Лэнг
5
Фиола
Аттила Фиола
12
Дибус
Денеш Дибус
16
Калмар
Жолт Калмар
8
Надь
Адам Надь
4
Хандья
Силвестер Хандья
7
Него
Лоик Него
18
Зигер
Давид Зигер
4
Салаи
Аттила Салаи
19
Кеньвеш
Норберт Кеньвеш
Запасные
22
Хегедюш
Лайош Хегедюш
-
21
Беше
Барнабаш Беше
-
15
Ботка
Эндре Ботка
-
3
Кешкеш
Акош Кешкеш
-
17
Шафер
Андраш Шафер
-
20
Варга
Кевин Варга
-
13
Гьюрчо
Адам Гьюрчо
-
23
Холендер
Филип Холендер
-
19
Шери
Тамаш Шери
-
Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
4
Варан
Рафаэль Варан
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
6
Погба
Поль Погба
14
Рабьо
Адриан Рабьо
9
Жиру
Оливье Жиру
7
Гризманн
Антуан Гризманн
22
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
16
Манданда
Стив Манданда
-
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
19
Динь
Люка Динь
-
15
Зума
Курт Зума
-
21
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
8
Агилар
Рубен Агилар
-
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
-
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
-
20
Коман
Кингсли Коман
-
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
-

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