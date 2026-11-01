Испания – Англия, Франция – Турция, Бельгия – Италия: матчи 15 ноября

15 ноября пройдут матчи шестого тура группового этапа Лиги наций. По их итогам определятся участники плей-офф и команды, которым предстоит провести стыковые матчи. Собрали расписание – время московское.

Лига наций УЕФА. Лига А

22:45 – Бельгия – Италия

22:45 – Франция – Турция

22:45 – Хорватия – Чехия

22:45 – Испания – Англия

Лига наций УЕФА. Лига С

17:00 – Кипр – Черногория

17:00 – Латвия – Армения

20:00 – Беларусь – Албания

20:00 – Финляндия – Сан-Марино

Групповой этап Лиги наций завершится 17 ноября.

Полное расписание, события матчей и оценки игроков – в ГОЛе.