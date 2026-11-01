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Испания – Англия, Франция – Турция, Бельгия – Италия: матчи 15 ноября
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15 ноября пройдут матчи шестого тура группового этапа Лиги наций. По их итогам определятся участники плей-офф и команды, которым предстоит провести стыковые матчи. Собрали расписание – время московское.
Лига наций УЕФА. Лига А
22:45 – Бельгия – Италия
22:45 – Франция – Турция
22:45 – Хорватия – Чехия
22:45 – Испания – Англия
Лига наций УЕФА. Лига С
17:00 – Кипр – Черногория
17:00 – Латвия – Армения
20:00 – Беларусь – Албания
20:00 – Финляндия – Сан-Марино
Групповой этап Лиги наций завершится 17 ноября.
Полное расписание, события матчей и оценки игроков – в ГОЛе.
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