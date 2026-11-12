Мбаппе пропустит матч с Италией из-за повреждения. Зидан подтвердил

Нападающий «Мадрида» Килиан Мбаппе не сыграет в матче сборной Франции против Италии в Лиге наций. Об этом сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.

Ранее форвард пропустил тренировку в общей группе и занимался восстановлением.

«Килиан не сыграет с Италией. У него небольшой дискомфорт. Как обычно, мы не будем рисковать. Очень жаль, но это часть игры.

Я вижу, что он чувствует себя хорошо. Доказательство тому есть – он остается с нами. Он недоволен, ему хотелось сыграть. Мы не должны рисковать, потому что сезон длинный», – сказал Зидан.

В ноябре сборная Франции также сыграет с Турцией. После четырех туров Лиги наций «синие» набрали 10 очков и занимают первое место в группе.