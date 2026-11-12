Килиан Мбаппе
Зинедин Зидан
Франция
Лига наций
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Мбаппе пропустит матч с Италией из-за повреждения. Зидан подтвердил
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Нападающий «Мадрида» Килиан Мбаппе не сыграет в матче сборной Франции против Италии в Лиге наций. Об этом сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.
Ранее форвард пропустил тренировку в общей группе и занимался восстановлением.
«Килиан не сыграет с Италией. У него небольшой дискомфорт. Как обычно, мы не будем рисковать. Очень жаль, но это часть игры.
Я вижу, что он чувствует себя хорошо. Доказательство тому есть – он остается с нами. Он недоволен, ему хотелось сыграть. Мы не должны рисковать, потому что сезон длинный», – сказал Зидан.
В ноябре сборная Франции также сыграет с Турцией. После четырех туров Лиги наций «синие» набрали 10 очков и занимают первое место в группе.
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