Сборная года FIFPro: Месси обновил рекорд, Кейн не попал в состав

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила сборную года. Символическую команду выбрали 19 806 футболистов со всего мира.

В состав вошли:

– вратарь: Давид Райя;

– защита: Пау Кубарси, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш;

– полузащита: Джуд Беллингем, Родри, Витинья;

– атака: Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Ламин Ямаль.

Харри Кейн не попал в сборную, хотя набрал 27,6% голосов и занял пятое место среди нападающих. Он уступил Мбаппе (46%), Ямалю (37,4%), Месси (29,5%) и Холанду (28,4%). Кейн стал первым обладателем «Золотого мяча» в истории, который не попал в сборную года FIFPro.

Месси включили в сборную года FIFPro в 18-й раз – он обновил собственный рекорд. У Криштиану Роналду 15 попаданий, у Серхио Рамоса – 11.