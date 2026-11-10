Сборная года FIFPro: Месси обновил рекорд, Кейн не попал в состав
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила сборную года. Символическую команду выбрали 19 806 футболистов со всего мира.
В состав вошли:
– вратарь: Давид Райя;
– защита: Пау Кубарси, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш;
– полузащита: Джуд Беллингем, Родри, Витинья;
– атака: Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Ламин Ямаль.
Харри Кейн не попал в сборную, хотя набрал 27,6% голосов и занял пятое место среди нападающих. Он уступил Мбаппе (46%), Ямалю (37,4%), Месси (29,5%) и Холанду (28,4%). Кейн стал первым обладателем «Золотого мяча» в истории, который не попал в сборную года FIFPro.
Месси включили в сборную года FIFPro в 18-й раз – он обновил собственный рекорд. У Криштиану Роналду 15 попаданий, у Серхио Рамоса – 11.