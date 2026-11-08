Месси первым в истории МЛС стал лучшим бомбардиром два сезона подряд

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси второй год подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС. В 31 матче сезона 39-летний аргентинец забил 26 голов и получил «Золотую бутсу».

Месси опередил ближайшего преследователя Петара Мусу из «Далласа» на четыре мяча. У форварда техасского клуба – 22 гола в 30 играх. Третьим в гонке бомбардиров стал Сэм Серридж из «Нэшвилла» – 21 гол.

В прошлом сезоне Месси тоже выиграл гонку бомбардиров, забив 29 мячей. Он стал первым футболистом в истории МЛС, которому удалось получить «Золотую бутсу» два года подряд.