Тен Хаг сравнил Роналду с Месси: «Никто не может быть выше клуба или страны»

Эрик тен Хаг рассказал о проблемах в работе с Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». По словам тренера, форвард уже не мог выдерживать интенсивность АПЛ и выкладываться на полную.

«Любая топ-команда должна ценить звезд, но и звезды обязаны работать на команду. И именно в этом заключалась проблема с Роналду.

Игроки «МЮ» хотели работать ради него и равнялись на него. Разумеется, я предоставил ему особый статус. Еще до начала своей работы в клубе я встретился с ним, поговорил, объяснил, как мы собираемся играть, какова будет его роль, чего я от него жду и чего он может ждать от меня и команды.

Но в конечном итоге ты должен проявлять себя, а он уже был не в состоянии выкладываться на полную», – сказал Тен Хаг.

Нидерландец также высказался о конфликте Роналду со сборной Португалии. Форвард самовольно покинул расположение команды на фоне разногласий с Жорже Жезушем и получил штраф в 255 евро.

«Никто не может быть выше клуба или страны. Даже Криштиану Роналду или Месси. Команда всегда на первом месте. Звезды должны подчиняться интересам команды. Если звезда этого не делает, успеху никогда не бывать.

Вот чем примечателен Месси – своей работой в сборной Аргентины. Все объединились вокруг него, все работали на него, но и он, безусловно, отдал взамен невероятно много», – заявил Тен Хаг.