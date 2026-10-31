«Челси» — «МЮ», «Бавария» — «Дортмунд» и миланское дерби: расписание матчей на 31 октября
В субботу, 31 октября, нас ждут три матча РПЛ и сразу несколько больших встреч в европейских чемпионатах. Собрали расписание — время московское.
РПЛ
15:15 — «Рубин» — «Факел»
17:30 — «Динамо» Москва — «Ахмат»
19:45 — «Родина» — «Краснодар»
АПЛ
15:30 — «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
18:00 — «Борнмут» — «Лидс»
18:00 — «Брентфорд» — «Ноттингем Форест»
18:00 — «Ковентри» — «Сандерленд»
18:00 — «Халл» — «Ипсвич»
18:00 — «Манчестер Сити» — «Брайтон»
20:30 — «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»
23:00 — «Астон Вилла» — «Фулхэм»
Ла Лига
16:00 — «Леванте» — «Атлетико»
18:15 — «Райо Вальекано» — «Сельта»
20:30 — «Бетис» — «Малага»
23:00 — «Барселона» — «Алавес»
Серия А
17:00 — «Болонья» — «Монца»
20:00 — «Удинезе» — «Рома»
22:45 — «Милан» — «Интер»
Бундеслига
17:30 — «Байер» — «Штутгарт»
17:30 — «Аугсбург» — «Фрайбург»
17:30 — «Боруссия» Менхенгладбах — «Падерборн»
17:30 — «Вердер» — «Хоффенхайм»
17:30 — «Шальке» — «РБ Лейпциг»
20:30 — «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
Лига 1
22:45 — «Труа» — «Ле-Ман»
Первая лига
14:00 — «Ленинградец» — «Енисей»
16:00 — «Волга» Ульяновск — «Текстильщик»
16:00 — «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»
Полное расписание, события матчей и оценки игроков — в ГОЛе.